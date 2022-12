Yalitza Aparicio confiesa que mintió en el casting para ganar su papel en la película Roma

En 2018, Yalitza Aparicio Martínez pasó de ser una maestra de preescolar en su natal Oaxaca a convertirse en parte del elenco de la película Roma y al año siguiente su interpretación como trabajadora doméstica le significó ser nominada a Mejor actriz en los Premios Oscar.

Para el filme dirigido por el mexicano Alfonso Cuarón se requería la participación de una joven mujer que además de aprenderse unas cuantas líneas de texto y no dejarse intimidar frente a las cámaras también supiera nadar.

Dentro de las candidatas figura Yalitza quien, a sus 25 años y después de trabajar como maestra, sabía que si dejaba pasar la oportunidad de abrirse camino en la cinematografía difícilmente tendría otra oportunidad de hacerlo después, así que cuando le preguntaron si sabía nadar respondió de manera afirmativa.

No obstante, casi al final de la película surge una escena crucial en su éxito y la toma se enfoca completamente en la chica originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, quien se ve envuelta por las olas de un desafiante mar que en verdad puso a prueba su valor, ya que recientemente la propia actriz reconoció haber mentido en el casting para hacerse de un papel que le significó trascender incluso fuera del cine.

“Nunca pensé que fuésemos a ir al mar… fue como de ‘si me ahogo me sacan, no pasa nada'”, confesó.

La realidad es que el mar se portó benévolo con ella y no hubo necesidad de que alguien acudiera a rescatarla de la bravura de la corriente.

A partir de ese momento, la vida cambió para la maestra quien incluso terminó por renunciar a su profesión para dedicarse de lleno a la industria del entretenimiento, lo cual le resultó más lucrativo para sus intereses.

De acuerdo con la revista Fama, las diversas campañas publicitarias en las que ha participado Yalitza Aparicio y los 208 mil suscriptores, que ven sus videos de estilo de vida en YouTube le han permitido amasar una fortuna que ronda en $3,000,000 de dólares.

Otro dato interesante es que, en 2019, la revista Time nombró a Yalitza Aparicio una de las 100 personas más influyentes del mundo.

