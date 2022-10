Yalitza Aparicio impactó con escote profundo de encaje al animar los Premios Ariel 2022

La actriz de origen mexicano, Yalitza Aparicio, volvió a robarse las miradas y esta vez no por un papel protagónico o un trend de Tik Tok. En esta oportunidad, la mujer llamó la atención por el atuendo que usó en la entrega número 64 de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, casa de los Premios Ariel en Ciudad de México. La actriz originaria de Oaxaca lució un escote profundo de encaje.

#Cine 😍🇲🇽 Después de dos años suspendidos, se llevaron a cabo los Premios Ariel 2022, el pasado martes 11 de octubre.



La actriz optó por un revelador vestido marca Gucci, con un escote V, la prenda posee un diseño estilo corsé que resaltó a la perfección su figura. pic.twitter.com/fhu8PISwkP — Agencia de Noticias Infórmate y + (@InformateyMas) October 12, 2022

Para el mencionado evento, Yalitza Aparicio se destacó como animadora y, desde que llegó impactó. La estrella optó por usar un vestido Gucci para la ocasión con un profundo escote con tela de satén elevando así su sensualidad.

La pieza está diseñada tipo camisero en negro con rosa (Barbie Core); la parte de arriba de la prenda está conformada por un top, corte en V, mitad negro y mitad rosa, el cual dejó al descubierto un espectacular escote. Mientras que, en la parte baja era corte lápiz con base color rosa y aplicaciones negras tipo encaje.

Yalitza Aparicio se robó la noche de ayer en los Premios Ariel 2022 llevando este look de Gucci, joyería Cartier como accesorios y un maquillaje que resaltó su belleza. Además su mamá, Edith Aparicio Martinez acompañó a la actriz.



CC: @yalitzaapariciomtz, @ger.parra pic.twitter.com/u2R3hpHATn— EstiloDF (@EstiloDF) October 12, 2022

Además, Yalitza Aparicio acompañó el que sería uno de sus mejores outfits hasta ahora, con stilettos negros, joyas Cartier, maquillaje en tonos rosas y peinado estilo wet look.

Yalitza volvió a mostrarse sensual, con este escote cut-out característico de la diseñadora Nensi Dojaka, quien hace un tiempo era emergente y ahora se convirtió en una de las favoritas de las celebrities.

APRENDAN !!! FLUIDITA AL HABLAR #Yalitza LUCE ESPECTACULAR EN LA ALFOMBRA COLORADA DE LOS PREMIOS ARIEL CON ATREVIDO ESCOTE QUE SUGIERE, PERO NO REVELA. pic.twitter.com/RHrxlrV9BQ— ROLANDO (@roliscontreras) October 12, 2022

El vestido perteneciente al Look 07 de Gucci, fue presentado en noviembre del año pasado en Hollywood Boulevard, en una colección en la que su director creativo, Alessandro Michele, se inspiró de las personalidades de la época de oro de Hollywood, es por eso que pudimos ver looks de vestidos pomposos, plumas y demás guiños a la época. View this post on Instagram A post shared by @gucci

A esta velada, la actriz asistió en compañía de su hermana, Edith Aparicio. Y, en el evento convivió y se fotografió con otras dos actrices mexicanas: Mabel Cadena y Michelle Rodríguez. View this post on Instagram A post shared by Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

El éxito de Yalitza Aparicio

Nacida en Oaxaca, México, la intérprete ganó fama por su papel de “Cleo” en Roma. Desde entonces, ha sido reconocida en la industria y no para de dar pasas firmes en su carrera, actualmente podemos disfrutar de su talento en la serie Los Espookys y en la película “Presencia”.

Asimismo, se hizo saber que están por estrenar la serie Midnight Family y el filme La Gran Seducción, en donde Yalitza también encarna importantes personajes.

Sigue leyendo:

Yalitza Aparicio se disfraza de Harley Quinn para recrear una icónica escena en TikTok

Yalitza Aparicio se hace su primer tatuaje tras cumplir las condiciones que le puso su mamá

VIDEO Yalitza Aparicio responde a sus haters en TikTok cantando “Me vale”

Yalitza Aparicio luce su silueta con vestido ceñido que provocó una lluvia de halagos

Yalitza Aparicio confesó por qué publicó fotografías en bikini en redes sociales

Yalitza Aparicio presume su cuerpazo y “colita”, así como la vista de su natal Oaxaca en Instagram