Alma Cero revela que su matrimonio con Edwin Luna resultó una pesadilla

La actriz Alma Cero vivió casi tres años de relación sentimental con Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, en lo que hoy ella considerada uno de las peores decisiones que ha tomado en la vida debido al maltrato psicológico al que fue sometida.

Entre 2014 y 2017, la actriz y el cantante sostuvieron un romance, pero en el último año que estuvieron juntos decidieron casarse por el civil lo extraño del caso fue que a los dos meses y medio fue Luna quien decidió dar por concluida la relación.

Desde entonces, se hablaba de una infidelidad como la causa de la separación de la pareja. Sin embargo, durante una entrevista concedida a la periodista Matilde Obregón para su canal de Youtube, Alma Cero contó su versión sobre lo que sucedió.

Al parecer durante una discusión que la pareja sostuvo durante un viaje de promoción por Guatemala, el cantante de 35 años se apuntó con una pistola en la cabeza y amenazó a su entonces esposa con jalar del gatillo sino decidía dejarlo solo.

“Yo no entendía nada, estaba completamente sacada de onda. Teníamos dos meses y medio de haber firmado nuestro matrimonio, no entendía.

Me desesperé y me salí de mí, entonces metió la mano debajo de un asiento, saca una pistola y se la pone apuntando a la cabeza y me dice: ‘¡Ya!’, y yo dije: ‘Me voy'”, relató la actriz de 47 años en medio de lágrimas.

Asimismo, la actriz confesó que entre las cosas que le aguantó a Edwin Luna fue el hecho de no haberla acompañado durante la pérdida de un embarazo mediante el cual pretendían tener un hijo.

“Le avise por teléfono que había perdido a nuestro bebé porque él estaba de gira, pero regresó hasta dos semanas después y fue mi hijo Bruno quien me acompañó en todo ese tiempo”, rememoró.

Alma Cero también asume su responsabilidad por haberse equivocado al elegir a una pareja inadecuada.

“Creo que elegí mal y lo que tuve que aprender fue a hacerme responsable de mis decisiones… Sé consciente de que decidí ir a Monterrey a darle mi luz a alguien más”, enfatizó.

Desde su separación hace ya casi cinco años, Alma Luna y Edwin Luna no se han vuelto a reunir e incluso el cantante ahora sostiene una relación con la bailarina guatemalteca Kimberly Flores, quien es dos años menor que él y además es madre dos chicos.

