Alma Cero sorprende al hablar por primera vez del bebé que perdió con Edwin Luna

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La polémica en torno a la relación que vivió Edwin Luna con Alma Cero acaparó nuevamente la atención, todo gracias a una reciente entrevista en la que la actriz habló por primera vez del bebé que perdió cuando estuvo casada con el líder de La Trakalosa de Monterrey.

En entrevista con el programa de Telemundo ‘Suelta la Sopa’, la estrella del musical ‘Hoy no me puedo levantar’ compartió cómo fue para ella enterarse de la pérdida del bebé que esperaba junto a Edwin Luna, con quien planeó la llegada de un hijo en común, sin embargo, su embarazo terminó de forma inesperada.

“Fue de repente, fui a mi chequeo y pues ya estaba cercano del cuarto mes. Sí claro (fue planeado), desde el principio, lo buscamos y todo sí claro”, compartió.

Alma Cero confesó que fue complicado superar dicha pérdida, en donde también dio a entender que vivió su duelo prácticamente sola, pues nunca tuvo el apoyo del cantante.

“Quisiera no responder eso. Yo solita a salir a delante, hacer meditación, a prepararme a salir adelante“, respondió.

Ante la noticia que circuló hace unos días sobre un supuesto embarazo de Kimberly Flores que significaría su segundo hijo en común con Edwin Luna, Alma Cero prefirió mostrar absoluto respeto y no opinar nada al respecto, pues segura es un tema del que no le corresponde hablar.

“No tengo ningún sentimiento porque esa parte ya no me corresponde y lo más respetuoso es no tener una opinión en donde no, yo no me meto“. añadió.

Sin embargo, ella no ha sido la única que ha tocado el tema, pues durante una entrevista que Edwin Luna concedió a Mara Patricia Castañeda en junio de 2020, Luna habló por primera vez del breve matrimonio y la pérdida de su bebé,

“No tuvimos familia, íbamos a tener un bebé, pero se perdió. Eso es real porque mucha gente me dice: ‘es que tú nunca has hablado de eso’, pero yo no tenía por qué haberlo hablado. Se habló por la otra parte y te tengo que decir la verdad, sí se iba a tener un bebé y se perdió“.

Momento que aprovechó para aclarar que su matrimonio acabó muy mal: “Duró la relación muy poco tiempo, nos separamos unos meses después de casarnos. Nosotros teníamos cuatro años de relación o un poquito más, después nos casamos y nos separamos”, explicó.

También te puede interesar:

–Edwin Luna visita por sorpresa a su ex pareja, Alma Cero

–Kimberly Flores habla de su difícil pasado con carencias económicas: “Me ponía a bailar”

–Kimberly Flores ofrece disculpas públicamente a Edwin Luna por supuesta infidelidad