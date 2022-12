Espinoza Paz vivirá agradecido con Jenni Rivera por un reglo que ella le hizo antes de morir

A 10 años del accidente aéreo donde perdió la vida la intérprete Jenni Rivera, el cantautor Espinoza Paz reveló que siempre estará agradecido con ella porque antes de morir le mostró un gesto de nobleza.

“Ella nunca dejó de sorprenderme. Me hizo un regalo después de haberse ido, que fue dejar grabada una canción. Yo no sabía que había dejado grabado el tema de Engañémoslo. Y cuando me dijeron que iba a salir, al escucharla se me enchinó la piel. Le doy gracias por ese regalo tan especial”, indicó el cantante sinaloense.

Y es que Janney Dolores Rivera Saavedra, conocida artísticamente como Jenni Rivera, falleció en el momento cumbre de su carrera, cuando prácticamente cualquier tema nuevo que presentaba, en cuestión de días, se situaba en los primeros lugares de popularidad.

Como parte de su discografía, la “Diva de la banda” llegó a grabar por lo menos otros dos temas de Espinoza Paz como son No llega el olvido e Inolvidable, algo que el cantautor valora en demasía, pues ello también contribuyó para que sus interpretaciones impulsaran su carrera.

“No tengo más que agradecerle y seguirla recordando como la recuerdo: como una persona a la que la gente amaba, la gente quería”, subrayó.

Además, el intérprete de 41 años mencionó que Jenni Rivera tenía una personalidad que conectaba con el público de inmediato y de ahí quizá se desprende el hecho de que sus fans no hayan asimilado todavía su deceso.

“Te das cuenta de que cuando la gente tiene ese algo que nadie sabe qué es, la gente la sigue recordando, la sigue respetando. Era una de esas artistas que te dan ganas de seguir amándola, recordándola y escuchándola. Siempre estará viva en nuestros corazones”, enfatizó.

Cabe señalar que después de una larga ausencia en los escenarios, este año Espinoza Paz reapareció ante su público y la respuesta conseguida lo hizo merecedor a un reconocimiento en la entrega de los Premios Bandamax 2022, en la categoría “El regreso más esperado”.

Y para cerrar el año, el compositor anunció que tiene prepara una versión de las Mañanitas dedicada a la Virgen de Guadalupe, la cual se conocerá este 12 de diciembre.

También te puede interesar: