Jacky Bracamontes sufre dolorosa caída en plena grabación del especial de Navidad de Telemundo

Jacky Bracamontes provocó una lluvia de reacciones por parte de sus seguidores de redes sociales tras compartir el video del momento exacto en que sufre una dolorosa caída en plena grabación de los especiales de Navidad de Telemundo.

Jacqueline Bracamontes Van Hoorde, conocida artísticamente como Jacky Bracamontes, disfruta mostrarse tal y como es dentro de las redes sociales, en donde expone aspectos de su vida familiar y los proyectos en los que actualmente participa, aunque en algunas ocasiones se ha colocado en el ojo del huracán recibiendo fuertes críticas.

Pero también ha quedado claro que a la ex reina de belleza prefiere ver el lado positivo de cada situación, es por ello que una vez más sacó a relucir su sentido del humor al compartir un video de la caída que sufrió mientras grababa el programa especial de Navidad de Telemundo.

Fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram en donde la estrella de televisión se dejó ver bailando junto a su compañero Carlos Adyan; sin embargo, los momentos de diversión terminaron cuando al parecer se tropezó con su propio vestido, un diseño largo en corte sirena y de lentejuelas que, a pesar de hacerla lucir espectacular, provocó que cayera al suelo sin que nadie la pudiera ayudar.

“En mi vida me había pasado algo así… Pues siempre hay una primera vez…“, escribió la presentadora mexicana al pie de la publicación en la que también señaló que “sí dolió“.

La también actriz no se quedó con las ganas de culpar a su compañero, asegurando que él había provocado su caída: “Mi sobrino dice que me tiraste”, aunque claro siempre en tono de broma.

Como era de esperarse, la publicación provocó una lluvia de reacciones de sus seguidores y famosos en los que, además de recibir cerca de 150 mil “me gusta”, algunas celebridades como Paulina Ribio, Adamari López, Laura Flores y Sebastián Rulli, entre otros, expresaron su preocupación por la caída, deseando que todo haya quedado en una experiencia divertida.

En otra grabación, Jacky presumió el hermoso diseño que resaltó su curvilínea silueta al caminar todo, “antes de la majestuosa caída” que sufrió, según lo señaló ella misma. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

