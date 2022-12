Ninel Conde expone sus despampanantes curvas mientras se ejercita con ajustados leggins

Ninel Conde volvió a dejarle claro a sus 5.4 millones de seguidores de Instagram que no solo es capaz de elevar la temperatura frente al mar con ayuda de sus trajes de baño pequeñitos que acostumbra lucir, pues también está preparada para derrochar belleza y sensualidad con prácticamente todo tipo de prendas, inclusive desde el gimnasio mientras se ejercita, tal como sucedió con una de sus últimas publicaciones.

No cabe duda que la actriz y cantante mexicana, quien es conocida como “El Bombón Asesino”, también es una experta a la hora de llamar la atención dentro de sus redes sociales, en donde ya se ha hecho costumbre compartir detalles de los proyectos en los que participa y su faceta como empresaria. Por supuesto sin olvidar las acaloradas imágenes en las que posa con el mínimo de prendas.

Y es así como en una de sus recientes publicaciones de Instagram confesó que una de las preguntas que constantemente le hacen tiene que ver con su condición física y la envidiable figura que mantiene a sus 46 años, por lo que no dudó en revelar que la clave está en sus entrenamientos diarios.

“Siempre me preguntan que cómo hago para conservarme saludable y en buena forma… ¡Es una decisión! Cuando tú decides ser la mejor versión de ti: amarte, cuidarte y darte tiempo para lograr tus objetivos… ¡lo puedes lograr!”, fue el mensaje que compartió junto a un video en el que apareció realizando algunos ejercicios con pesas.

Además, finalizó la breve grabación en la que apareció con un ceñido conjunto deportivo color beige, haciendo la recomendación de tomar asesorías con un equipo que sea capaz de motivar, pues confiesa que no ha sido fácil para ella tampoco, pero gracias a la disciplina ha logrado cumplir con los objetivos que se impone.

Para demostrar que posee un cuerpazo de infarto, la estrella de televisión también publicó un breve video en el que aparece luciéndose con un body blanco de tiro alto con el que dejó a la vista sus curvas, espectacular figura que también presume a través del perfil de OnlyFans en el que ha logrado conquistar a miles de suscriptores. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

También te puede interesar:

–Ninel Conde modela frente al espejo para exponer sus pronunciadas curvas con mini bikini amarillo

–Usando leggings de color rosa Ninel Conde se muestra en el gimnasio haciendo una rutina con pesas

–Ninel Conde presume su torneada retaguardia mientras se broncea con diminuto bikini rojo