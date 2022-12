Carlos Vela defiende al Tata Martino y pide cambios profundos en México para evitar otro fracaso como el de Qatar 2022

Consumado el fracaso de la Selección de México en el Mundial Qatar 2022, muchos son los señalados del descalabro. El principal es el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino, que ya anunció que no sigue al frente de El Tri. Sus decisiones, muy cuestionadas, son la principal causa del mal cierre de ciclo, aunque esto no es del todo cierto para Carlos Vela.

El delantero mexicano, reciente campeón de la MLS con el LAFC, pasó revista de lo sucedido en la Copa del Mundo y salió en defensa del Tata Martino, a quien sorpresivamente alabó por su forma de ser y trabajar.

Sin quitarle su grado de responsabilidad en la pronta eliminación de México, Carlos Vela consideró en conversación con LA Times que hay que revisar a profundidad qué es lo que está fallando desde la organización y no limitarse con echar y colocar a otro entrenador.

“Todos tienen cosas que no hicieron bien, no considero que él tenga toda la culpa (…) Sabemos que en el mundo del futbol, cuando algo no va mal, lo más fácil es agarrar el entrenador y sacarlo, no vemos realmente a profundidad lo que puede ser el problema” Carlos Vela

El goleador de 34 años, que se autoexcluyó del proceso de Gerardo Martino y El Tri para centrarse en el LAFC y la MLS, también tuvo grandes palabras hacia el técnico argentino, a quien consideró una persona honesta y directa con lo que quiere y así se comunica.

“Las pocas veces que hablé con él siempre fue una persona que me transmitía buenas cosas, que era muy claro con lo que quería, muy directo con lo que pensaba y hacía. Y a mí me gusta ese tipo de gente. A mí me parece gente interesante la que viene siempre de frente y te habla como te tiene que hablar y te dice lo que te tiene que decir”, dijo.

Vela también le dejó un recadito a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y a toda la plana mayor que toma las decisiones de las selecciones:

“Hay que hacer realmente una autocrítica de todo a profundidad, de lo qué estamos haciendo mal como mexicanos, como jugadores, como directivos, como entrenadores; que se tenga que mover y cambiar los que tengan que cambiar y no simplemente decir ‘ah, yo hice mi parte o me saco lo mío'”.

“Pero la crítica y pensamiento de cambio de Carlos Vela y agregó: “Si continuamos así vamos a estar siempre en la misma situación. Yo creo que es algo que se tiene que hacer o tienen que hacer los que están en la federación (…) No simplemente lo que te digo, cambias a tres o cuatro personas y ya está todo solucionado”, puntualizó el goleador mexicano.

