El ‘Chelís’ Sánchez Solá arremete contra Héctor Herrera por fracaso de México en Qatar 2022: “No puedes aportar al fútbol”

El fracaso de la Selección de México en el Mundial Qatar 2022 sigue trayendo repercusiones y arremetidas de parte de analistas y la prensa azteca; ahora es José Luis Sánchez Solá, conocido como el ‘Chelís’ por su experiencia en los banquillos de la Liga MX, apuntó contra el mediocampista Héctor Herrera, de los peores elementos de El Tri en la máxima competición.

En la mesa del programa Fútbol Picante de ESPN, Chelís criticó a HH por la carta que se escribió antes del Mundial y que al final fue consona por su bajo rendimiento en la alineación titular del entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino:

“¿Dónde entra tu honestidad deportiva y como ser humano? Yo me hago a un lado cuando vea que no pueda cooperar (…) No puedes aportar a la Selección, a un fútbol como el del Mundial que es muy físico”