Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 12 al 18 de diciembre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 12 al 18 de diciembre del 2022.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Esta semana te encontrarás en una encrucijada con respecto a una decisión amorosa, es importante que no dejes pasar más tiempo, más días y tomes ya una decisión, no es bueno ni para ti ni para quien este involucrado seguir perdiendo el tiempo, el tiempo es un tesoro y hay que cuidarlo y aprovecharlo. Estos días todo lo que tenga que ver con nuevos proyectos avanzará rápidamente y podrás tener resultados casi inmediatos en lo que respecta al dinero, así que ocúpate y deja de preocuparte que la energía de esta semana te abre grandes posibilidades de crecimiento. En todo lo que tiene que ver con el amor no ocultes, la comunicación y la transparencia son vitales para que todo camine perfecto. En la salud es momento de ponerte las pilas y cuidar tu cuerpo físico con ejercicio y buena alimentación.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Deja de boicotearte, ya no estas para seguir en ese modo de victima chantaje, es tiempo de sacar todas tus fortalezas e ir tras tus sueños, es tiempo de no seguir haciéndote menos y esperar que todo y todas a tu alrededor te levanten cuando tú te tiras, ya te gusto porque es cómodo que alguien más este ahí solamente para empujarte. Esta semana las finanzas son un caos, tienes que poner orden y reorganizar gastos, si sigues en ese círculo vicioso de gastar para llenar huecos emocionales terminarás con la cartera vacía y sin saber que hacer para resolverlo. No es una buena semana para arreglar nada que tenga que ver con el amor, primero arréglate tú y a tus emociones y después ocúpate de resolver los problemas de pareja que tienes. Cuídate de dolores de hombros o de nuca, estos pueden estar propiciados por las preocupaciones que te empeñas en evadir.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

La comunicación es importantísima esta semana para que puedas lograr cualquier tipo de acuerdo o negociación, no permitas que no te fluyan las ideas o las palabras por no estar preparado para lo que se te avecine esta semana. Es una jornada importante pues se abrirán nuevos caminos de crecimiento profesional que te llevarán al éxito que tanto has buscado, si es necesario insiste y la puerta de abrirá. En la economía abra algunos pagos u dinero extra, no te emociones y lo gastes en trivialidades, es importante que hagas una buena administración de estos recursos para que alcancen perfectamente el resto del mes. En la salud las preocupaciones se quedan atrás y solo puedes esperar buenas noticias.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Semana de concluir proyectos, no dejes nada a medias por más que creas que el tiempo no te rinde organízate y lograras llegar al final de la semana con las metas cumplidas. Tendrás pláticas con jefes que te llevarán a un nuevo momento en la oficina o trabajo, el crecimiento está asegurado siempre y cuando te hayas preparado para este nuevo momento profesional. Es una jornada muy buena para conectar profundamente con la pareja, ya es tiempo de volver a la compenetración esa que tanto los conecto en el principio de la relación. No dejes pasar ningún malestar estomacal por alto, preferible un chequeo a tiempo que después un tratamiento largo y costoso.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

El hogar será muy importante esta semana. No permitas que el trabajo te siga alejando de esa unión que tanto te ha costado lograr. Atención a los hijos, a la pareja, a los padres, ellos te han tenido mucha paciencia y han apoyado todo el tiempo así que has tiempo para llegar a tu casa y estar con ellos. En el trabajo el crecimiento sigue en marcha, a veces puedes sentir que el movimiento es lento, pero no desesperes, más vale tarde que nunca, además que esta lentitud es la oportunidad de que mires bien que entregas, mires bien los detalles que se te podrían escapar. El camino que has escogido es el adecuado, es el acertado y el tiempo te lo hará ver. En el amor la energía de esta semana te puede ayudar a por fin dar el siguiente paso y tener un compromiso más formal, pero si el compromiso ya esta puede ser que la familia crezca y venga a casa un nuevo miembro.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Lo que no te mata te hace más fuerte y esta semana lo comprobaras. Puedes pasar por rompimientos amorosos o algún alejamiento familiar, pero por más que el dolor sea enorme entenderás que tu fuerza interna y tu valor es más grande y más profundo que todo lo malo que pueda estar sucediendo en tu vida en este momento. Siempre piensa que es preferible un golpe radical a mucho pequeños y más lastimeros. Esta jornada es muy buena para hacer una limpieza profunda de tu energía, de esos pensamientos negativos, de esas personas que no te dejan nada, de los excesos y hasta de la casa; cajones, closets, rincones, veras que al hacer esto sentirás una liberación y que te quitan un peso de encima. En la salud todo marcha sobre ruedas, pero de la que si tienes que ocuparte es de la salud emocional y sentimental.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Las palabras se las lleva el viento. Es una semana para cumplir tu palabra, esa que empeñaste y evadir cumplir, no puede ser posible que le das largar a tu familia, a tu pareja, a tus amigos por no darte el tiempo para cumplir tus promesas, lo único que logras con ello es que no vuelvan a creerte o a confiar en ti. Es una jornada para conectar mente, corazón y alma, no puedes seguir andando la vida sin que estas tres partes esenciales de ti tengan un reencuentro, solamente así podrás sentirte completo, completa, y anclada a la tierra y cielo. Esta semana todo lo que plantees en el trabajo será visto con buenos ojos, así que no te desesperes si te piden tiempo para poner en marcha esos nuevos proyectos.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Sentirás la necesidad de hacer justicia, estas cansado, cansada, de tantos obstáculos que te han puesto las personas en días, meses pasados y ya no serás ni paciente ni condescendiente. Esta semana tienes la fuerza para abrir el camino y ver por fin la meta clara, Serán días importantes para tener acercamientos con el padre, decirle lo que sientes y arreglar malentendidos con esa energía. En el dinero nuevas formas de obtenerlo se presentan ante ti, tómalas que pronto veras como la abundancia vuelve a apoderarse de ti.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Resolverás muchos de tus problemas económicos, sentirás que se te quita un gran peso de encima, pero es momento de aprender de errores del pasado y no volver a caer en deudas y mala administración. Mira bien en dónde pones tus ojos y a quién le cuentas tus cosas, no son días propicios para confiar del todo en las personas a las que no conoces muy bien. Semana de ganancias y avances en el amor, no quietes el dedo del renglón que puede ser que estos días obtengas en anhelado sí a esa cita que tanto has insistido. Cuida la salud de tus manos, puedes tener algunos dolores en articulaciones.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Los primeros días de esta semana sentirás la necesidad de reflexionar en lo que has vivido últimamente, así que no dejes de lado esa reflexión, te lo está pidiendo la mente y el alma, escucha a tu ser interno. Serán grandes días para aclarar situaciones familiares que te han molestado y no has querido expresar por mantener la unión familiar, pero lo único que estas provocando con esto es que se acrecenté la molestia y que cuando la externes no sea de la mejor manera, así que, aclara ya, esa inconveniencia. El dinero sufrirá demoras, si estas esperando pagos o aumentos de sueldo tendrás que ser paciente porque esta semana no llegaran y en efecto, no podrás resolver deudas ni compras que urgen.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Es importante que esta semana pongas atención en los límites y la disciplina, necesitas orden en estas dos cuestiones de vida, porque si n lo haces puedes sufrir perdidas irremediables de contratos, entrevistas, negocios, dinero. Tu desorganización esta semana ya te podría cobrar caro no haber puesto atención. Es una semana para reconectar con amigos del pasado, ellos siempre han estado pero tú has abandonado la relación por desidia o flojera. No vayas a cargar con más responsabilidades o compromisos de los que ya tienes, primero concluye en lo que estas y después piensa bien que aceptar o no, analiza bien si podrás cumplir, porque si vuelves a quedar mal en algo no habrá marcha atrás, perderás credibilidad.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Semana de mucha intensidad, muchas declaraciones de todo tipo, desde amorosas hasta las que pueden revelar secretos de familia o de amistades, prepárate para una semana sorprendente e intensa. Esta jornada todo lo que tiene que ver con el trabajo se aspecta de manera perfecta y sin obstáculos, por fin una semana en donde trabajas tranquila y confiadamente, sigue haciendo lo tuyo que pronto verás la recompensa. En el amor gran comunicación, se fortalece la relación y el crecimiento puede ser a muy largo plazo. Cuida la salud de vías respiratorias, puedes estar muy susceptible a alergias o infecciones de garganta.