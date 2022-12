Lorena Herrera confiesa que no quiere volver a trabajar con Ninel Conde y Sylvia Pasquel la apoya

Lorena Herrera no se quedó callada cuando le preguntaron si hay algún famoso con el que no le gustaría volver a trabajar, a lo que de inmediato aseguró que procura llevarse bien con todos sus compañeros, pero sin lugar a dudas no quiere coincidir con Ninel Conde.

Los constantes conflictos que ha protagonizado Ninel Conde la han colocado como una de las celebridades más polémicas, pero no solo en la actualidad, pues a lo largo de su carrera han sido varias las ocasiones en que ha dado de qué hablar, entre las que destaca cuando involucró en una serie de comentarios con Lorena Herrera.

Es así como la actual participante de ‘MasterChef Celebrity’ revivió su rivalidad con Ninel Conde durante el programa de YouTube ‘Pnky Promise’ que conduce Karla Díaz.

Y es que, durante una dinámica de preguntas y respuestas, la rubia fue cuestionada si hay algún famoso con el que no le gustaría volver a trabajar, a lo que ella de inmediato aseguró que se lleva bien con todos sus compañeros, pero existe alguien con quien definitivamente prefiere no coincidir.

“En 33 años de carrera tengo buena relación con todos mis compañeros y nunca he tenido problemas, con todos me llevo bien. Pocos amigos tengo en el medio, solamente hay una persona con la cual no volvería a trabajar con ella, no sé cómo se llama, pero le dicen ‘Bombón’ no sé qué“, respondió.

Y aunque en esta ocasión evitó mencionar abiertamente a Ninel Conde, Sylvia Pasquel le dio la razón asegurando que “El Bombón Asesino” se la pasa mandando mensajes mientras los demás trabajan.

“‘El asesino’, sí… no, estás trabajando y está en el chat en el foro, en el escenario está chateando mientras tú estás trabajando”, añadió.

Recordemos que los problemas entre Ninel Conde y Lorena Herrera comenzaron en el 2009 cuando circularon comparativos de los shows musicales de ambas, en donde se presentaban con vestuarios muy parecidos e incluso las coreografías tenían claras similitudes, por lo que Lorena Herrera reaccionó asegurando que estaba molesta porque Ninel Conde le copió, y no solo eso, sino que también le pidió ser más original.

Mientras que en 2018 ambas actrices coincidieron en la obra de teatro “Las Arpías”, volviendo a demostrar que no existe ningún tipo de relación entre ellas, inclusive tampoco eran capaces de dirigirse la palabra durante las conferencias de prensa. Y fue Ninel Conde quien confesó que no tiene interés en arreglar sus diferencias.

“No, no hay relación con una persona que te ha faltado al respeto, yo a la señora no le he hecho nada, pero ella ha sido muy grosera y yo no tengo nada qué hablar con ella. No, yo no tengo ningún interés, realmente estoy bien así, reconciliación de qué…”, expresó ante las cámaras de ‘Ventaneando’.

