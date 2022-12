“Nos necesitamos. Hay pláticas”: Presidente de Conmebol confirma acercamientos para que Estados Unidos y México regresen a la Copa América

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, la confederación que organiza la Copa América, aceptó que hay conversaciones con Concacaf para que equipos como Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica puedan volver al torneo, haciendolo una competencia verdaderamente continental, como sucedió en la Copa América Centenario.

En una entrevista para W Deportes, el mandamás del fútbol de Sudamérica reconoció que estas confederaciones se necesitan mutuamente para que el fútbol del continente pueda crecer más rápido.

“Si hay algo que mostró este Mundial es que nos necesitamos. No podemos vivir en compartimentos diferentes, estancados, porque ahí vemos cómo cuándo un partido entre dos selecciones de una confederación es mucho más neutral, porque se conocen, pero cuando te enfrentas a equipos de otra confederación, todos los equipos se encuentran con distintos problemas”, comentó al medio deportivo durante un homenaje a Pelé.

El presidente de Conmebol también reconoció que hay pláticas con su colega de Concacaf para que los equipos de la parte norte del continente puedan reaparecer en la justa.

“Nosotros siempre estamos en conversaciones con Victor Montagliani, mi colega de la Concacaf. Siempre estamos en diálogo abierto y constante porque sabemos que nosotros podemos ayudar, al igual que ellos pueden darnos una mano”, acotó.

“Nosotros venimos hablando varias veces, estuvimos muy cerca de concretar en otras ocasiones y lamentablemente no se dio. La conversación sigue abierta, hay más por hacer, siempre unidos, no divididos”, complementó.

Sobre el rumor que se difundió hace unos días de que Estados Unidos podría ser la sede de la Copa América 2024, Domínguez dijo que era una posibilidad, pero que por ahora seguían siendo especulaciones.

“Cualquier país está en condición de tener la Copa América, en realidad no hay nada por escrito que nos obligue a una situación o una sede, todavía no se decide. Ha habido propuestas de muchos lados, pero hoy no tiene sede la Copa América del 2024. Por ahora todo es especulación”, sentenció.

