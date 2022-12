Rogelio Funes Mori explicó porque no tuvo muchos minutos en Qatar 2022 y señaló a Tata Martino: “Nada más no jugué por decisión de él”

Rogelio Funes fue parte de la selección de México que fracasó en Qatar 2022 y se quedó en la fase de grupos luego de que Polonia tuviera mejor saldo goleador y quitarle el segundo puesto a la selección de México.

El delantero de Rayados de Monterrey solo vio acción en el último partido ante Arabia Saudita. Funes Mori reveló que se sentía bien físicamente y que no jugó por decisión de Gerardo Martino aunque no tiene ningún sentimiento en contra del entrenador argentino.

“No (ningún sentimiento con Martino), nada más no jugué por decisión de él, respeto las decisiones, el técnico tiene que tomarlas y nada más no jugué por eso, pero estaba bien físicamente, me sentía bien así que nada más”, declaró.

El delantero mexicano reveló que no tiene pensado salir de Monterrey y que no tiene pensado dejar el club de Rayados con el que tiene contrato por un año y medio más por lo que seguirá de cara al Torneo Clausura 2023.

“Obviamente mi cabeza está en Rayados, nunca quise salir por nada o el estilo, yo sigo acá, estoy muy contento, es mi casa y quiero renovar, ahora renové pilas para empezar de la mejor manera. Tengo todavía contrato vigente, un año y medio me queda así que estoy feliz”, manifestó Funes Mori.

México solo marcó dos goles en los tres partidos de la fase de grupos de Qatar 2022 por lo que la falta de gol terminó pasando factura a El Tri y así romper una racha de varias décadas llegando al menos a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Ahora la selección de México deberá buscar un nuevo entrenador de cara a lo que será el proceso para el Mundial de 2026 que se celebrará en tres países (México, Canadá y Estados Unidos,)

