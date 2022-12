Aislinn Derbez conmovió al público tras mostrar cuánto ha crecido su hija Kailani

Una de las famosas que más se ha caracterizado por compartir su travesía por la maternidad es la actriz Aislinn Derbez, quien recientemente publicó un emotivo mensaje dedicado a su pequeña Kailani y de pasó, derritió al público. ¡Aquí te contamos los detalles!

Desde su cuenta oficial en Instagram, la protagonista de “A la mala” y “Hazlo como Hombre” reflexionó sobre su propósito de vida y describió cómo es que su hija junto a Mauricio Ochmann ha cambiado su perspectiva.

“Hace unos días en un libro me topé con esta frase de Nietzche: “Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”, detalló. “Y se me quedó profundo. Me hizo pensar en la enorme fuerza y poder que nos da el darle un sentido a nuestra vida”, añadió dentro de su mensaje.

Aislinn Derbez puntualizó que a diferencia de un inicio, ahora añora el momento en el que su hija deba enfrentarse a la toma de sus propias decisiones y acompañarla en el camino.

“Para mi ella le da ese sentido… Lo que más me emociona hoy de seguir en este mundo son mis ganas de llenarla de amor, el saber que cuando a ella le toque tomar decisiones importantes en el futuro, siempre tendrá mi ejemplo como una opción, y dejarle eso es mi mayor responsabilidad que aunque me reta, me emociona muchísimo”, finalizó dentro de su mensaje.

Como resultado de su mensaje, la famosa obtuvo decenas de likes y comentarios en los que decenas de usuarios le dieron la razón a su reflexión.

“Justo así me pasó al conocer a mi hija por primera vez, me dije ‘ahora si TODO tiene sentido'”, “Increíble las fuerzas que nos dan esas cositas, el amor de un padre es demasiado fuerte”, “A favor, me representa” y “Se me hace súper interesante y sabio es el que elija romper patrones, todo ejemplo arrastra”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

