Lionel Messi revela que está disfrutando su participación en el Mundial Qatar 2022

Lionel Messi, delantero del París Saint Germain y ex FC Barcelona fue una de las banderas que llevó a la Selección de Argentina a la final del Mundial Qatar 2022 pues el ariete logró comandar al equipo a dicha instancia.

Como resultado, el mismo argentino explicó como es que no sabe si es su mejor Mundial, pero sí que “hace tiempo” que está “disfrutando muchísimo de esto”, al hablar sobre su participación dentro de la Copa del Mundo.

“Siento muchas cosas, es muy emocionante ver todo esto. Ver a la gente, a la familia durante todo el Mundial fue algo increíble. Vamos por el último partido, que era lo que queríamos“, indicó Messi a pie de campo tras la victoria contra Croacia.

“Estábamos confiados que este grupo lo iba a sacar adelante. Sabemos lo que somos y le pedimos a la gente que creyera en nosotros. Argentina está, una vez más, en la final del mundo. ¡A disfrutar!”, apuntó el capitán de la Albiceleste.

De forma conjunta, el astro argentino también expresó que su conjunto preparó “muy bien” el encuentro, que sabía que “iba a ser el que fue”, porque su rival tiene “mucha la posesión, pero es desordenado”, y remarcó que se siente “bien, fuerte”.

“Preparamos el partido muy bien. Sabíamos que ellos iban a tener la pelota, porque en el medio tienen buenos jugadores, pero íbamos a tener nuestra ocasión, porque se desordenan rápido. Preparamos muy bien el partido. Me siento feliz. Durante todo este Mundial estoy disfrutando muchísimo y, por suerte, pude ayudar al grupo para que las cosas salgan”, añadió el atacante. View this post on Instagram A post shared by La Opinión (@laopinionla)

Ahora, el combinado argentino está esperando un rival a vencer en la gran final de la Copa del Mundo, pues verá como Francia y Marruecos buscará el otro boleto a la gran final del Mundial Qatar 2022.

