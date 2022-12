Por qué el sushi de Costco está decepcionando a muchos consumidores

Si bien Costco se ha ganado muchas puntuaciones positivas y sus consumidores se han deshecho en elogios ante el lanzamiento de algún producto, también ha sido blanco de críticas y comentarios negativos.

Uno de los productos que recién fueron colocados de nueva cuenta en las estanterías de los almacenes no está teniendo una buena impresión entre los clientes.

La cuenta de Instagram @Costcofinds recién publicó el regreso del sushi a la tienda de Dallas-Fort Worth con tres presentaciones disponibles: 20 piezas de California Deluxe por $9.49 dólares, 20 piezas de California Crunch Deluxe por $10.49 dólares y 18 piezas de salmón Combo Deluxe por $14.89 dólares.

Entre los diversos comentarios que ha recibido la publicación, varios de ellos se centraron en la calidad del sushi. “Desafortunadamente, el sushi del Costco no es excelente”, dijo un usuario. “Sí me encanta Costco, pero esto no fue nada bueno”, dijo otro.

Dentro de las opiniones más descriptivas, varios usuarios coincidieron que la consistencia del arroz del sushi era muy “seco” y “duro”. “Era como comer un disco de hockey, ¡sin sabor!”, dijo un cliente. Otras personas dicen que la textura es resultado de que el sushi ha estado en refrigeración durante mucho tiempo.

Las comparaciones no se hicieron esperar y otros consumidores apuntaron que el sushi que ofrece Sam’s Club es mucho mejor en calidad y sabor. “Estoy de acuerdo. El sushi de Sam’s Club es delicioso y recién hecho”, dijo un usuario.

Esta no es la primera ocasión que Costco divide opiniones sobre uno de sus productos. En meses recientes el estofado de res con verduras desató diversas críticas debido al precio elevado y la poca practicidad que representaba para su preparación.

En medio del debate que algunos productos provocan entre los consumidores, parece ser que la compañía se estaría alistando para subir muy pronto el precio de sus membresías. El director financiero Richard Galanti ha dicho que podría tratarse de una medida que llegué en cuestión de meses y no está condicionada a algo en específico.

Te puede interesar:

-Por qué desapareció el servicio para celulares en Costco

-Sam’s Club baja el precio de su combo de hot dog y le gana a Costco

-Cuáles son los 5 mejores alimentos preparados de Costco, según sus clientes