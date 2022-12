Descubren que las serpientes tienen clítoris, algunas con forma de corazón

Hasta ahora, la comunidad científica había descartado que las serpientes tuvieran clítoris. Sin embargo, en un artículo publicado este miércoles en la revista Proceedings of the Royal Society B, investigadores han presentado la primera descripción científica de los hemiclitores, o clítoris bifurcado de las serpientes hembra.

La autora principal del estudio y estudiante de doctorado en la Universidad de Adelaida en Australia, Megan Folwell, dijo que “un tabú masivo en torno a los genitales femeninos” era un factor potencial de por qué no se habían descrito antes los clítoris de las serpientes. “Creo que es una combinación de no saber qué buscar y no querer hacerlo”, afirma.

Rompiendo con un tabú

Su estudio comenzó cuando se dio cuenta de que había montones de publicaciones que describían las muchas formas y tamaños de los hemipenes de las serpientes, pero sólo escasas menciones de los órganos sexuales femeninos. Esto incluye el clítoris, una estructura presente en todos los mamíferos, todos los lagartos y algunas aves. Los pocos artículos que encontró no ofrecían ninguna descripción anatómica o eran incorrectas.

Para investigar, Folwell diseccionó la cola de una víbora hembra muerta. Una vez que retiró el músculo y el tejido conjuntivo que cubría los genitales de la serpiente, encontró la estructura que más en adelante identificó como hemiclítoris. La estudiante se puso en contacto Jenna Crowe-Riddell, investigadora postdoctoral en neuroecología de la Universidad La Trobe, y posteriormente con Patricia Brennan, del Mount Holyoke College de Estados Unidos para poner en común el hallazgo. Las tres llegaron a la conclusión de que era un hemiclítoris.

Estructura similar a la de los mamíferos

Para lograr validar esta teoría, las científicas diseccionaron y observaron nueve especies de serpientes, para compararlas con los genitales de serpientes macho adultas y jóvenes. Todos los ejemplares femeninos examinados tenían dos lenguas carnosas separadas en la cola. Era tejido eréctil con vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas “que puede hincharse y estimularse durante el apareamiento”.

Las serpientes estudiadas tenían hemiclítoris de diferentes tamaños y formas, incluida la forma de corazón. “En algunas especies tienen un hemiclítoris enorme en comparación con su tamaño corporal relativo, lo que sería mayor comparativamente al del clítoris humano con respecto al tamaño corporal”, ha explicado Folwell a IFL Science.

¿Las serpientes pueden sentir placer?

Aunque queda por estudiar su función exacta, el estudio sugiere que los órganos sexuales “tienen un significado funcional en el apareamiento” de las serpientes. Folwell dijo que el equipo asume que las hemiclítoris “podrían proporcionar algún tipo de señal de estimulación para la relajación y lubricación vaginal, lo que ayudaría a la hembra en la cópula y potencialmente evitaría el daño de los grandes ganchos y espinas de los hemipenes durante el apareamiento”.

También están cuestión, si las serpientes podrían así sentir placer: “Ahora que sabemos que esto está aquí, sabemos qué aspecto tiene, sabemos que hay tejido eréctil con nervios, no podemos evitar pensar: ¿por qué no sería esto para sentir placer?”, dice Crowe-Riddel. “Creo que merece la pena abrir esas preguntas a las serpientes”.

