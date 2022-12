La directora Patty Jenkins habla sobre la cancelación del filme “Wonder Woman 3”

Hace algunos días se dio a conocer que debido a las nuevas políticas de los estudios DC y la compañía Warner Bros. el proyecto de una tercera película de “Wonder Woman” no se llevaría cabo, por lo menos en los próximos meses. Ahora Patty Jenkins, directora de las dos cintas en las que Gal Gadot interpretó a la “Mujer Maravilla” se pronunció al respecto.

A través de su cuenta de Twitter Jenkins agradeció a los fans de la saga, y agregó: “Cuando comenzó a haber una reacción negativa acerca de que la película “Wonder Woman 3” no se haría, el atractivo clickbait de que fui yo quien mató el proyecto o se alejó de éste comenzó a extenderse. Esto simplemente no es cierto. Nunca me alejé. Estaba abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran. Tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para seguir adelante en este momento”.

Actualmente Patty trabaja en la preproducción de la cinta “Rogue Squadron” para la compañía Lucasfilm, y aunque todavía es incierto lo que vaya a pasar con próximos filmes basados en los comics de DC, ella no podría asegurar su participación en un nuevo proyecto de esos estudios: “DC obviamente está enterrado en los cambios que tiene que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento. No quiero que lo que ha sido un hermoso viaje con Wonder Woman termine en una nota negativa”.

