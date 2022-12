Lorenzo Méndez se da una escapada y muestra cómo luce la mansión donde murió Elvis Presley

El intérprete Lorenzo Méndez, de 35 años y quien estuviera casado con Chiquis Rivera, compartió, por medio de sus historias de Instagram, detalles de la mágica visita que hizo a Graceland, la emblemática mansión de Elvis Presley, en Memphis, Tennessee.

A través de fotografías y videos, el exintegrante de La Original Banda el Limón nos presumió el exterior de la famosa residencia, pero también el lugar donde descansan los restos del ‘Rey del Rock and Roll’, el cual llama la atención por las hermosas flores que decoran su tumba.

Lorenzo Méndez cumplió su sueño de conocer la tumba de Elvis Presley (Lorenzo Méndez/Instagram)

Lorenzo musicalizó sus historias con algunos de los más grandes éxitos del gran Elvis Presley, como ‘Jailhouse Rock’, ‘Hound Dog’ y ‘Can’t Help Falling In Love’.

Así mostró Lorenzo Méndez los exteriores de la casa de Elvis Presley (Lorenzo Méndez/Instagram)

Cabe recordar que Graceland fue la última morada de Elvis Presley, quien fue hallado muerto en el baño tras sufrir infarto agudo de miocardio, de acuerdo a lo informado en el reporte médico.

El intérprete de ‘If I Can Dream’ vivió en esa casa desde el 19 de marzo de 1957 hasta el 16 de agosto de 1977, el día de su lamentable muerte.

Tras su deceso, la mansión que tuvo un costo de $102,500 dólares y se localiza en el 3764 del Elvis Presley Boulevard, fue habitada por varios miembros de su familia, siendo hasta 1993, cuando murió la tía Delta, que pasó a manos de Lisa Marie Presley.

A pesar de que la mansión seguía siendo habitada por ellos, la familia Presley decidió transformarla en un museo, el 7 de junio de 1982, para hacer frente al alto costo de manutención.

Desde entonces ha recibido a millones de turistas provenientes de todo el mundo, siendo tal su éxito, que es la segunda casa más visitada de la Unión Americana, solo por detrás de la Casa Blanca.

La casa, que está distribuida a lo largo de dos pisos, cuenta con ocho recámaras, cocina, comedor, sala, sala de música, despacho, jungle room, sala de televisión, sala de juegos, sala de trofeos, garaje para cuatro vehículos, entre otras habitaciones. View this post on Instagram A post shared by Elvis Presley's Graceland (@visitgraceland)

También cuenta con jardín trasero, siendo este el lugar donde los visitantes suelen pasar más tiempo, a ser ahí donde se encuentra la tumba de Elvis Presley, así como la de sus papás y la de Aaron, su hermano gemelo, quien murió al nacer.

