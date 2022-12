Chyno Miranda: Su madre denunció en ‘Despierta América’ que su hijo salió a una entrevista sin autorización

Aunque parecía estar todo en una aparente calma y en vías de una salida, la polémica y la controversia se volvió a encender en el caso de Jesús ‘Chyno’ Miranda. Esta vez, su madre Alcira Pérez, estuvo en ‘Despierta América’ en donde denunció que su hijo salió de la clínica Cedral a hacer una entrevista con Irrael Gómez sin autorización.

Esta nueva controversia comenzó el miércoles 14 en la noche, cuando el estratega de medios y empresario, Irrael Gómez, compartió en su cuenta de Instagram, una foto posando junto a Chyno en un living y dejando entrever que había realizado una entrevista.

LA MADRE DE CHYNO MIRANDA DENUNCIA:

Esta mañana, dentro del segmento ‘Sin Rollo’ de ‘Despierta América’, con Carlos Calderón en la conducción, Marcela Sarmiento, Jomari Goyso, Lindsay Casinello de panelista, y Ana Isabelle, quien fue nova de Chyno, doña Alcira acompañada de un abogado aseguró que no había autorización para la entrevista.

La madre del cantante relató que, como ayer era su día de visita, recibió un llamado del doctor del Cedral, donde se encuentra internado actualmente luego de que fuera sacado de Tía Panchita por las autoridades y un tribunal, en donde le decían que no iba a poder verlo porque su hijo saldría para hacerse un hisopado y la odontólogo. Alcira siguió contando que de todos modos fue a buscar el informe médico, que había pedido que le dieran desde hacía un mes, y le dio seguimiento al regreso de Chyno a la clínica.

“Eran las 6 pm y no había regresado, si había salido a hacerse un hisopo, y había tenido que ir al odontólogo… Sigo esperando, y al rato sale la foto de Irrael, cosa que no está permitido, el no tiene permiso, ni autorización de nadie por su nivel de ansiedad“, aseguró doña Alcira y agregó.

“Él está en un proceso de inhabilitación que puso la niña (Astrid Falcón, la novia), se suspende mi visita, por qué está pasando todo esto, ¿qué poder tiene este señor Irrael para hacer esto?”.

En ‘Sin Rollo’ le preguntaron por qué creía que esto había pasado, y ella respondió lo siguiente: “Amarillismo, es pura noticia, está jugando con la salud de mi hijo, a él no le interesa, no es amigo de mi hijo, yo necesito llevármelo a mi casa, a mí no me gusta, él es un bloguero, y no tiene ninguna autorización para hacerlo”, se puso firme.

También le preguntaron cómo era su convivencia con Chyno cuando lo visitaba en el Cendral: “Él ha estado muy alterado porque le digo que tiene que terminar el tratamiento, y él me dice, ‘yo estoy bien’, y me alza la voz, cosa que nunca había hecho, me salta de un tema para otro… Yo le dije te voy alquilar un departamento, y después me sale con que se va a Estados Unidos, no hila una cosa con otra”, aseguró Alcira.

La madre de Chyno, quien en otras ocasiones había dicho que no tenía comunicación con Natasha Araos, ahora aseguró que se hablan todas las semanas y que ella ve frecuentemente a su nieto Lucca en cámara. Aunque por el momento su hijo no lo ha pido ver más que en fotos y videos.

Otras de las preguntas que le hicieron en la mañana de Univision, fue sobre quién está pagando la clínica, algo que ella aclaró que hasta el 2 de noviembre, ella, con el dinero que habían juntado los amigos de Chyno pagaban Tía Panchita, pero que desde ese día no sabía, aunque creía que Astrid se estaba haciendo cargo de ese gasto.

No faltó el cuestionamiento de si finalmente hubo o no boda entre Chyno y Astrid. “Espero que eso no haya sucedido, y menos dentro de la clínica Cedral porque sería ilegal“, lo que sí aseguró que su hijo repite y repite que sí se quiere casar.

Recordemos que Kerly Ruiz confirmó que no solo no hubo boda, sino que por el momento la prioridad de la pareja era la salud de Chyno.

¿POR QUÉ CHYNO SALIÓ DE LA CLÍNICA E HIZO UNA ENTREVISTA?

Ante la denuncia de Alcira esta mañana en ‘Despierta América’, nos comunicamos con Irrael Gómez para saber qué había sucedido, si tenía permiso para hacer la entrevista y por qué había salido Chyno de la clínica sin que su madre lo supiera.

“Hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado de alguna incapacidad, que especifique que puede o no puede realizar Jesús en derecho a sus facultades. Hasta ahora se está esperando que que los facultativos emitan su opinión y el tribunal decida al respecto. Igualmente sucedió con el supuesto matrimonio que manifiesta la familia paralizó. Ellos solicitaron intervención del tribunal por una supuesta información, donde se les solicitó prueba de lo dicho y hasta ahora no pasó más nada“, nos dijo el estratega de medios.

Recordemos que como te venimos contando, desde el día que Chyno fue sacado en la madrugada de la Tía Panchita, donde llevaba ya 10 meses de tratamiento, Irrael Gómez ha sido quien ha estado informando públicamente sobre todo lo que sucedió y está sucediendo, en especial en dicho lugar y con el personal que trabaja o trabajaba allí. Y también te confirmamos que, Astrid Falcón se acercó, en su momento al empresario para pedirle ayuda a que la orientara mostrándole las supuestas negligencias en la que vivía el cantante.

Según Gómez, Chyno estaría en capacidad de decidir, pese a que tiene pendiente in proceso de inhabilitación pedido en un tribunal por su novia Astrid, para de ese modo poder llevárselo a evaluar a la clínica Cedral.

Ante esto la pregunta es ¿Chyno puede salir y entrar de su internación cuando quiere? “Mientras no haya una decisión, nada le impide a él salir, hacer vida pública, inclusive tomar decisiones“, nos dijo Gómez, quien se encuentra en este momento cuestionado de por qué formó parte de esta salida y esta entrevista.

Para eso también tuvo una respuesta, según lo que él mismo nos dijo: “Él pidió hablar conmigo desde hace tiempo, y yo había estado esperando, él ha insistido con ese tema. Y hoy, a esta hora, no hay nada que lo impida, ni siquiera mi opinión“. Y agregó que hasta que un tribunal decida su futuro, “está bajo la circunstancia de paciente hospitalizado“.

Intentamos comunicarnos con El Cedral para saber si Chyno necesita autorización para salir, si puede él mismo tomar las decisiones, pero hasta el cierre de este artículo no hemos recibido respuesta de su parte.

¿CÓMO SIGUE EL PROCESO DE CHYNO?

Como te hemos contado, desde que un tribunal lo sacó de Tía Panchita con denuncias de negligencias, desacato por parte del lugar y un proceso de inhabilitación temporal pedio por su novia, Chyno se encuentra en el Cedral en donde se le están haciendo todo tipo de estudios tantos físicos como psicológicos. También entrevistas a su entorno más cercano… Basado en esto un juez decidiría quien deberá tener la custodia del cantante, ya sea una sola persona o en co-custodia, o el estado, o si él está capacitado para tomar sus decisiones sin tutela alguna.

¿Quiénes solicitan su custodia? Su madre y su novia Astrid, aunque también Chyno asegura que él está capacitado para tomar sus decisiones.

¿Cuándo esto se decidirá? Según pudimos saber de manera extrajudicial, sería la próxima semana, antes que la corte entre en receso por las fiestas, cuando se expida la decisión tomada en base a todos los estudios anteriormente mencionados.

Otra de las preguntas que muchos se hacen es ¿quién paga la clínica El Cedral? En entrevista con Kerly Ruiz, su novia Astrid aseguró que ella, con ayuda de sus padres, se estaría haciendo cargo del costosísimo lugar mientras se decida el camino a seguir.

