“Estar en Rayados es casi como estar en un club de Europa”: Jesús Gallardo no tiene como prioridad jugar en el Viejo Continente

Jesús Gallardo, el mediocampista de Rayados que defendió la camiseta del Tri en el Mundial de Qatar 2022, manifestó que dar el salto al fútbol del Viejo Continente no es algo que le importe demasiado en estos momentos, ya que se encuentra muy feliz en Monterrey, al grado de que dijo que estar allí es como estar en Europa.

“Estoy feliz de estar en Rayados, estar aquí es casi como estar en un equipo europeo: tiene instalaciones bonitas, el estadio, la afición, todo es increíble aquí. Obviamente me gustaría en algún momento jugar en Europa, si no pasa no me quita el sueño… hay que disfrutar el momento, estar tranquilos y si llega la oportunidad, bienvenida sea, y si no felices de estar en una institución tan grande”, declaró en conferencia de prensa a su regreso a Monterrey tras la aventura mundialista.

El jugador también habló sobre el talento que hay en su equipo para exportar futbolistas, aunque reconoció que aún hay algunos puntos que ajustar para que eso suceda.

“Hay muchos jugadores que pueden emigrar, en Rayados hay jugadores de calidad, tienen que estar beneficiados todos, depende del equipo, es un conjunto de muchas cosas, creo que el equipo tiene que mover las cosas para que se pueda dar eso”, acotó.

Finalmente, sobre el fracaso de la Selección Mexicana en Qatar 2022, el jugador que disputó los 90 minutos en los tres partidos del Tri, dijo estar dolido por no conseguir el objetivo, pero aseguró que ya está pensando en el próximo Mundial.

“Entendemos las críticas, que la gente este dolida, todos nos sentimos igual de dolidos, creo que, nosotros tenemos el mismo sueño, de hacer historia, trataban de dar lo mejor de sí, estamos dolidos, sobre eso ya pasó, se viene un Mundial en México hay que aprovechar eso, darle vuelta… Siempre es un orgullo, si me toca ahí estaré, ilusionado”, concluyó.

