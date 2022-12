La NBA rebautiza el nombre de los MVP como Michael Jordan, en honor al legendario ex jugador de los Bulls

La NBA renombró los premios de los MVP como Michael Jordan, en honor a la leyenda que ganó seis anillos con los Bulls de Chicago. Cane destacar que no fueron solo los MVP los que cambiaron de nombre, tambín fueron renombrados otros cinco premios que usualmente son otorgados en el mejor baloncesto del mundo.

Cabe resaltar que la liga presentó el trofeo, el pasado martes y la estatuilla muestra a un jugador saliendo de una roca para tomar un balón de baloncesto hecho de cristal. Sin lugar a dudas un merecido homenaje a quien es considerado el mejor jugador de la historia y hasta muchos lo colocan como el mejor atleta en cualquier disciplina.

La estatuilla otorgada al MVP incluye distintos elementos alusivos a Michael Jordan, en la misma se incluyen referencias al mítico 23 y los seis títulos obtenidos en la época de los 90 dentro de la NBA con los Bulls de Chicago.

El nuevo trofeo al MVP y los detalles relacionados a Michael Jordan 🥰 pic.twitter.com/dRsetqZO27 — NBA Latam (@NBALatam) December 14, 2022

Otros cinco galardones que fueron renombrados en la NBA

Además del premio MVP de la NBA, otros cinco premios fueron renombrados dentro del mejor baloncesto del mundo, incluyendo el novato del año, defensa del año, sexto hombre, entre otros. No obstante, otros premios fueron incluídos a la prestigiosa lista a partir de esta temporada.

Trofeo Wilt Chamberlain al Novato del Año

Trofeo Hakeem Olajuwon al Jugador Defensivo del Año

Trofeo John Havlicek al Sexto Hombre del Año

Trofeo George Mikan al Jugador de más mejoría.

La NBA anunció también que comenzará a hacer entrega del premio al Jugador Clutch del Año y llevará el nombre de Jerry West, mítica leyenda que jugó en nueve Finales de la NBA y hasta ahora es el único jugador en llevarse el premio MVP de las finales luego de caer derrotado en la misma. The Michael Jordan Trophy 🐐



The NBA's MVP will now be awarded with The Michael Jordan Trophy, bearing the name of the greatest player of all time.



MJ was a 5x MVP in his career 🏆 pic.twitter.com/D16mCU2Uez— Chicago Bulls (@chicagobulls) December 13, 2022

Sobre los nuevos nombramientos de la NBA

De esta forma Michael Jordan recibe un merecido homenaje de acuerdo a su trayectoria en el mejor baloncesto del mundo, un deporte que el reinventó y en el que sin duda alguna hubo un antes y un después en torno a su figura. A legendary namesake for the pinnacle of basketball performance.



The new Michael Jordan Trophy for the NBA #KiaMVP features a player breaking out of a rock as the patina of the trophy grows more burnished – “raw to refined” – signifying the MVP’s hard work achieving the honor. pic.twitter.com/NNsZkkDO9H— NBA (@NBA) December 13, 2022

Jordan ha sido un ídolo tanto deportivo como de marketing, un nombre que sigue vigente y que fue transformado en una marca que hoy en día es solicitada en cada rincón del planeta.

