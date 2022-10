Byron Scott revela la curiosa forma que tenía para marcar a Michael Jordan: “Intentaba matarlo con amabilidad”

El ex jugador y ex entrenador de los Lakers, Byron Scott reveló que para marcar a Michael Jordan su estrategia era tratarlo amablemente y no hacerlo enojar. Para ello afirma que evitaba un mal vocubalario que hiciera incomodar al astro de los Chicago Bulls debido a que esto ocasionaba su ira y la misma la transformaba en puntos.

Byron Scott afirmó que disfrutó mucho marcando al considerado mejor jugador de la historia y en ese sentido recuerda que evitaba entrar en una guerra dialéctica. Para el ex Lakers la mejor manera era no provocar a Michael Jordan. “No había cosa peor que provocarlo. Si lo hacías, podías darte por muerto porque se picaba y no paraba hasta destrozarte”, dijo en declaraciones reseñadas por MARCA.

El lenguaje basura no era bueno para enfrentar a Michael Jordan

La clave de Byron Scott para Jordan era la amabilidad, una curiosa estrategia que quizás ningún otro utilizó. “Lo único que hice para suavizarlo fue que nunca lo enojé. Él hacía un tiro y le decía ‘Buen tiro, Mike’. No le hablaba lenguaje basura porque entonces te metía 60 puntos. Intentaba matarlo con amabilidad”, afirmó.

A juicio del ex jugador de los Lakers esta metodología le causó buenos resultados con el mítico 23 al que tuvo que enfrentar en repetidas oportunidades durante las décadas de los 80 y los 90 cuando Michael Jordan ejerció su dictadura deportiva a base de triunfos en la NBA.

Petite anecdote :



Michael Jordan a demandé à Byron Scott, blessé, qui allait le défendre. Quand Scott a dit à MJ que c'était Anthony Peeler qui allait le faire, MJ a rit et a dit qu'il allait marquer 50.



Résultat ?



📊54PTS | 13REB | 7AST | 3BLK | 54% FGpic.twitter.com/kO0WBuNF9w — Jordan Wrld (@MJordan_World) August 18, 2022

La intimidación de Michael Jordan

Se dice que Michael Jordan buscaba desestabilizar a sus contrarios utilizando el denominado lenguaje basura con el que los provocaba y jugaba constantemente con su mente. Era doble trabajo detener al monstruo del juego y caer en su desequilibrio emocional.

Sin embargo el consejo de Byron Scott llega muy tarde ya que los rivales cayeron no solo en sus provocaciones sino en lo más importante; en el juego y la genialidad del denominado GOAT del baloncesto mundial.

