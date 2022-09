Clyde Drexler considera que no solo Michael Jordan y LeBron James deben estar en la discusión del mejor jugador de todos los tiempos

¿Michael Jordan o LeBron James?, a pesar de ser jugadores de épocas distintas, las comparaciones no se detienen en cuanto al GOAT de la NBA. Sin embargo un legendario que formó parte del Dream Team de 1992 y que sucumbió ante los históricos Bulls, Clyde Drexler, considera que no solo James y Jordan deben estar en la discusión sobre el mejor de la historia.

“Cuando tienes a Wilt Chamberlain y Kareem Abdul-Jabbar, dos de los mejores jugadores que jamás hayan existido, creo que deberías comenzar con esos dos. Tienes tipos como Larry Bird, Dr. J, George Gervin, Elgin Baylor, Oscar Robertson, Jerry West, todos esos tipos están en la conversación”, aseveró Drexler en un podcast cuyas declaraciones fueron reseñadas por Yardbaker.

Nada personal contra Jordan ni contra LeBron

Clyde Drexler asegura que no tiene nada personal contra Michael Jordan ni contra LeBron James, más bien todo lo contrario, siente una gran admiración por ambas figuras. “Amo tanto a Michael como a LeBron, pero no les quitemos algo a los otros muchachos que jugaron“, prosiguió el histórico ex jugador de los Portland Trail Blazers.

Pueden ser polémicas para algunos las declaraciones de Drexler, pero lo cierto es que hubo muchos nombres que brindaron gran aporte al baloncesto a lo largo de la historia. De igual forma muchos coinciden en que Jordan cambió la historia e hizo global a la NBA más allá de los Estados Unidos, convirtiéndose él en una marca que casi 30 años después sigue teniendo vigencia.

Clyde "𝗧𝗵𝗲 𝗚𝗹𝗶𝗱𝗲" Drexler.



Uno de los mejores jugadores de la historia de los Portland Trail Blazers.pic.twitter.com/jdaJrDfGou — BLAZERS ARGENTO (@BlazersArgento) September 15, 2022

La historia de Clyde Drexler en la NBA

Clyde Drexler no es cualquier voz dentro del mundo del baloncesto, es un jugador que aunque sucumbió ante los Bulls, en su momento supo competirles. Además fue convocado en 10 oportunidades al All Star Game y dejó unos números impresionantes para los Blazers, además formó parte como se citó anteriormente de aquel inolvidable Dream Team de 1992. 31 años atrás, se presentó el Dream Team 🇺🇸🏀



Christian Laettner y Clyde Drexler fueron añadidos más tarde. Ya conoces el resto 🥇



¿El mejor equipo de la historia del baloncesto? pic.twitter.com/2PJJBrzzaz— ASN (@all_sportnewspr) September 21, 2022

Sus conocimientos en este deporte lo han llevado a sacar sus propias conclusiones y dar una opinión bastante válida, para la que todo lo demás está la historia que es la que se encarga de poner a cada uno en el lugar que se merece.

También te puede interesar

. Dueña de los Lakers lanzó un dardo a LeBron James y catalogó a Michael Jordan como el mejor jugador de todos los tiempos

. ¿Michael Jordan o LeBron James? El legendario Kareem Abdul-Jabbar dio su veredicto

. ¡Fin de las especulaciones! LeBron James renovó con los Lakers por dos temporadas y una suma de $97.1 millones de dólares