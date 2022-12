“No te me acerques”: Wanda Nara rechaza a Mauro Icardi en público y orilla al futbolista a la depresión

Nuevo episodio en la ‘novela’ deportiva del segundo semestre de 2022. Luego de unas calientes vacaciones en las islas Maldivas, el futbolista argentino Mauro Icardi deberá darse por vencido en sus intentos de recobrar el amor de su todavía esposa, la modelo y empresaria Wanda Nara.

El goleador del Fenerbahce de Turquía estuvo hace poco en su natal Argentina en un evento público en el que también estaba Wanda. Medios de farándula de esa nación informan que inclusive Mauro asistió precisamente para buscar convencer a su ex pareja de todavía seguir juntos, pero se llevó una sorpresa.

Wanda Nara en reiteradas oportunidades le expresó su rechazo a Mauro y en un momento, delante de todos los invitados, le gritó “andate, no te me acerques”, lo que en su momento generó mucha incomodidad entre los invitados y un silencio que duró varios minutos. View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

El portal Socios de Espectáculos detalló que Icardi estuvo el resto del evento muy triste y deprimido hasta que se marchó. “Está migajeando amor”, fue el comentario que se charló en la fiesta realizada en la localidad urbana de Nordelta, en Buenos Aires. View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

Lo que se dice es que Nara ya definitivamente pasó la página con Icardi y no siente nada por él, por lo que ha apresurado a sus abogados para que agilicen los trámites de divorcio. Además de eso, la modelo de 36 años ha comenzado a salir con el famoso artista L-Gante, con el que quiere afincar su romance.

Sigue leyendo: