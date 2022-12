Olga Breeskin revela que Verónica Castro no ha superado sus problemas de salud

La vedette Olga Breeskin dio a conocer que la actriz Verónica Castro está pasando por momentos delicados, pues su salud se encuentra mermada.

“No quería ser indiscreta, pero está tranquila, no quiero compartir más detalles personales que como madrina y amigas de casi 50 años, pero está recuperándose, estuvo delicada desde que se cayó de un elefante y esa caída le ha representado muchos problemas de salud, pero afortunadamente el señor la ama”, mencionó en una entrevista concedida al programa de televisión Sale el Sol.

La violinista cuya trayectoria artística se desarrolló principalmente en los casinos de Las Vegas, Nevada, también se refirió al escándalo generado alrededor de la madre del cantante Cristian Castro, quien hace unas semanas fue acusada de sostener conversaciones inadecuadas con jovencitas de uno de sus clubes de fans.

“Conociendo la integridad, el corazón de Verónica Castro como hija, como comadre, como madre, como abuela, como todo, pienso que estas niñas ociosas le metieron un gol a Verónica Castro y se aprovecharon de su buena voluntad, porque ¿qué estrellota como Verónica Castro se va a tomar el tiempo de chulear, apapachar?, cibernéticamente hablando, y de pronto de cambian la jugada, a mí se me hizo muy injusto”, manifestó.

Asimismo, Olga Breeskin también aprovechó su encuentro con los medios de comunicación para mandarle un mensaje al diseñador Mitzy exhortándolo a reconciliarse con Verónica Castro, pues a ambos les beneficia ser amigos.

“Mitzy es una gran persona y no podemos dejarnos llevar por estos tiempos tan difíciles, no es momento de estarse peleando, de andar en chismes. Estamos en el momento de perdonarnos, amarnos, y como decía el Divo de Juárez, de abrazarnos muy fuerte. Si Vero no te habla, como dicen por ahí ‘si la montaña no viene a ti, tu pon el ejemplo como pastor evangélico'”, subrayó.

Por su parte, la actriz de 70 años volvió a sorprender al señalar que siente como si su madre la llamara desde el mundo de los muertos.

“Como que siento que de repente mi mamá me anda llamando y le digo, ‘gorda, aguántame, aguántame tantito, o sea, no empujen, no me empujes todavía’. Siento como que me llama”, indicó en una entrevista concedida a la conductora de televisión Patricia Chapoy.



