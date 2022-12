Usando un bikini de sostén cruzado Belinda se toma una sexy selfie

Belinda ha vuelto a causar sensación en Instagram, ahora con una selfie en la que aparece muy sexy frente al espejo, luciendo su figura mientras usa un bikini de sostén cruzado. Como complemento a su look presumió sus gafas oscuras y un bolso de marca.

La bella cantante de 33 años también publicó fotos que la muestran descansando en un exclusivo resort y posando sola en la playa; el mensaje que escribió junto a su post fue: “Un poquito de agua de mar para curar el alma…. 🌅 y postres también”. 🤤🤣

Hace dos semanas Belinda asumió exactamente esa misma pose para otra selfie, que formó parte de una colección de imágenes en las que muestra las actividades que llevó a cabo en dos días. Entre otras cosas vio la serie “Wednesday” de Netflix pero también presumió a su nueva mascota, un gato llamado Glen. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

