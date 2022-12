Belinda promete disco nuevo y canciones propias para 2023

Belinda Peregrín Schüll está “cocinando a fuego lento” su próximo lanzamiento musical que anticipa el próximo año será una verdadera revolución en su trayectoria pues incluirá temas de su autoría.

En los últimos meses, la denominada princesa del pop latino se enfocó en el mercado español al realizar colaboraciones con sus colegas de profesión Lérica, Abraham Mateo y Ana Mena.

“Espero pronto sacar nueva música. Estoy a punto de firmar un contrato muy importante con el que voy a sacar mis canciones como solista y un disco el próximo año. Además, hay dos canciones que compuse y canté en vivo que voy a regrabar y sacar en 2023. Una se llama Con los ojos cerrados y la otra Cabrón“, indicó la intérprete de 33 años en una entrevista concedida a LOS40 Global Show.

Asimismo, la expareja del cantante sonorense Christian Nodal tiene planeado realizar un tour de presentaciones.

“Primero voy a lanzar las canciones, que será el próximo año, y después sí quiero hacer una gira por Latinoamérica y España“, indicó.

Cuestionada acerca de un posible romance en puerta, Belinda descartó que por el momento eso figure entre sus prioridades. Sin embargo, hasta hace un par de meses a la cantante se le llegó a relacionar con Gonzalo Hevia Baillères, un empresario mexicano integrante de una de las familias de mayor solvencia financiera en México.

Belinda ya olvidó a nodal??? Según ya estrenó nuevo novio rico y empresario poderoso pic.twitter.com/s8YFR6KiRC — Lo + viral (@VideosVirales69) September 26, 2022

Lo cierto es que después de varios romances fallidos y del escándalo generado en febrero por su rompimiento con Nodal, quien llegó a mencionar que literalmente fue estafado por Belinda y su familia, la cantante optó por marcar distancia y dedicarse de lleno a su carrera, la cual se espera pueda repuntar en México durante el segundo semestre del año.

“En este momento, mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública, prefiero mantenerla así y creo que es lo mejor, lo más sano. La salud mental y emocional es básica”, señaló la intérprete.

Mientras tanto, Belinda se prepara para celebrar las fiestas de fin de año acompañada de su círculo cercano al que recientemente se incorporó un nuevo miembro llamado Glen, un gato persa quien fue presentado en sociedad a través de las redes. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

