Santa Belinda lleva su amarres más allá: bendice velas con atrevido twerking en México

La ex de Christian Nodal, Belinda, anda en de concierto en concierto con su “Libertad: Báilala Tour” 2022. Mismo que la llevó hasta puebla en México donde cantando su canción “En la Oscuridad“, se acercó a unas fans que tenían unas veladoras e hizo todo un ritual de bendición en plena presentación.

▶️ #Belinda bendiciendo sus veladoras tras autodenominarse “La reina de los amarres”, ya lo hemos visto todo 🤣🥲 pic.twitter.com/k9Ve5BMHDf— La Silla Rota (@lasillarota) December 8, 2022

“La Reina de los Amarres”, así es como se ha auto catalogado la intérprete de “Sapito“, Belinda. Ya hace unos meses había dejado a todos con la quijada en el suelo por su oración de los amarres, ahora la bendición de las velas en pleno concierto durante su gira por México la ha vuelto a poner en el ojo del huracán. Esto sin mencionar el atrevido outfit y twerking con el que subió la temperatura en Puebla. Ok pero Belinda haciendo twerk vestida de colegiala… 😍 pic.twitter.com/ZWWzlKpF9P— Bluekenboy ® 😎 (@bluekenboy) December 7, 2022

Las fans que llevaron las velas hasta el inicio de la tarima estaban muy emocionadas de ver cómo Belinda le entró al juego de la bendición de las veladoras.. Mismas que se pasó por la frente. Pero el recinto se vino abajo cuando, la ex de Nodal se puso de espaldas e hizo un twerking al mejor estilo Rosalía y La Bichota Karol G, con el que se levantó su falda dejando a ver su retaguardia y espectacular figura. Belinda ♥️🔥 pic.twitter.com/7uinMm1Mb5— Sexys tv mx (@Sexysdelatv2) December 7, 2022

No sólo los presentes estuvieron sufrir un ataque al miocardio. Las redes sociales donde ya se han viralizado las imágenes de Belinda tanto bendiciendo las velas, como perreando duro al mejor estilo de cantante de género urbano, también estallaron. Jajajaja esos poblanos son unos loquillos igual que Belinda , por seguirles la corriente. 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/QPK83lzRHH— Pau Sidle Swan (@paulinaog) December 6, 2022

Oración de amarre de Belinda

En el 2022 Beli ofreció un concierto en Guadalajara, México. Recordemos que, aunque la cantante ahora reside en España desde de su ruptura con Christian Nodal, es en México donde hizo gran parte de su carrera y donde se concentran su mayor cantidad de fans. En ese concierto sorprendió con su ironía y humor al entonar una oración para amarres.

“Patrona de los enculad**, reina de los amarres y del sapito encantado. Te pido me hagas el milagro pa’ que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado, amén”. Por su puesto que esto es parte del mood de Belinda y una manera de decir “Al mal tiempo, buena cara”. Claramente no fue la que salió ganando en la terminada con Nodal. Además, con críticas o no, no sólo sus ex como Lupillo Rivera se han tatuado, su fans también lo han hecho.

No se puede olvidar que se le señaló de aprovechada y de haber querido tomar ventaja del dinero del cantante de regional mexicano para vivir una vida de lujos. SIn embargo, otros y sobre todo sus más fervientes fans aseguran que Nodal era un machista. Una historia que al final solo los involucrados conocen y que ya se dio por terminada. Yo no podré estar en tus conciertos pero graya todos los Fans porque al ver esto grito, lloro, canto y es como estar frente a ti gritando Belinda eres mi #1♥️♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/7dLQV2iYkD— Belifans ♥️ Siempre (@Belifans_ofic) December 7, 2022

