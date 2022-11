Belinda tiene sus pantuflas cochinas, según sus seguidores de Instagram

Belinda compartió un álbum de fotos y videos en su cuenta de Instagram mostrándose bastante sensual con un atuendo de lentejuelas de color negro: una minifalda con un top de espalda y abdomen de acero descubierto… pero, esto no fue lo único que llamó la atención de sus seguidores. Sus pantuflas cochinas también llamaron la atención de sus fans y detractores.

Detrás de Belinda y al lado de su espejo, unas pantuflas mugrientas no pasaron desapercibidas. Las chanclas de la intérprete formaron parte de la lista de objetos que hacían desorden en la habitación. A pesar de que la ex de Christian Nodal intentó disimularlo al posar de cerca con sus atributos a la vista, a los laterales se notó algo de desastre incluyendo las cochinas pantuflas. Muchos de sus seguidores dijeron: ‘¡¿QUÉ ES ESO!? 😱’, al notar este detalle… https://t.co/Rfk3lLltVb— Univision Famosos (@unifamosos) November 23, 2022

“Belinda te quiero mucho, pero que cagadero tienes en tu cuarto”, “Cómo puede ser que una mujer tan linda viva en un lugar tan sucio”, “Esas chanclas están curtidas wey’”, “Las pantuflas están más cochinas que baño público”, son algunos de los comentarios que reposan en la publicación de Instagram. Esto sin mencionar que los memes no se hicieron esperar. Cuentan que así andaba Belinda antes de ponerse las pantuflas. 😂 pic.twitter.com/VQrszqHtsD— Marga_rita (@marga_ritaoz) November 18, 2022

Otros tantos hicieron caso omiso al desorden y por el contrario la halagaron considerándola: “Reina”, “Diva” y “Diosa”. También la defendieron e invitaron a quienes la criticaban a que se vieran en un espejo antes de hablar mal de la intérprete de Dopamina, la hermosa rubia, Belinda.

Otra razón que dio de qué hablar fue que esta publicación la hizo Belinda el 17 de noviembre. Es decir, la noche que se celebraron los Latin Grammy 2022 en Las Vegas. Por lo que algunos hicieron mención a que su ex Christian Nodal y su novia Cazzu estaban intentando brillar, pero que ella lo hacía más desde su habitación. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu) Deslizar a la derecha.

Por supuesto quienes comentaron esto se refería directa a la trapera argentina y el cantante de regional mexicano, quienes hicieron su primera aparición en público agarrados de la mano y causaron sensación convirtiéndose así en la pareja de la noche. View this post on Instagram A post shared by E! Latin America (@eonlinelatino)

Otro que defendió a Belinda ante los malos comentarios sobre sus pantuflas fue el actor Daniel Bisogno, quien en el programa Ventaneando aseguró que: “No hay nada que yo conozca que se asemeje a Belinda, tanto en belleza física como en talento”.

