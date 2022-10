Belinda sorprende con nuevo look en el que luce completamente calva

Belinda sabe cómo causar revuelo en redes sociales, y una vez más compartió una fotografía con la que dejó ver su nuevo y extravagante look en el que apareció completamente calva y al mismo tiempo presumiendo cuerpazo.

Luego de acaparar los titulares por autoproclamarse “la reina de los amarres” con una oración que aumentó la fama que ya tenía por lograr que casi todas sus parejas se hagan un tatuaje en su honor, lo que además fue tomado como una indirecta muy directa para Christian Nodal, ahora la cantante de pop está volviendo a dar de qué hablar por su nuevo look, en el que una vez más se olvidó de su larga melena rubia para aparecer sin un solo cabello.

Y aunque siempre se ha caracterizado por lucir extravagantes looks, esta vez vaya que sorprendió a millones de fanáticos al lucir completamente calva, pues fue a través de su perfil oficial de Instagram en donde la intérprete de temas como “La Niña de la Escuela” y “Amor a Primera Vista” compartió una fotografía con la que mostró esta nueva imagen en la que también expuso su esbelta silueta con un body.

Aunque hasta el momento no ha revelado más detalles que hagan referencia a su nuevo look, todo parece indicar que se trata de su nueva colaboración musical con el cantante y compositor español Abraham Mateo, a quien mencionó en la publicación que unas cuantas horas superó las 160 mil reacciones en forma de corazón.

Para aumentar aún más las especulaciones en torno a esta misteriosa publicación, la madre de la cantante, doña Belinda Schull, retomó la instanánea y en sus historias de Instagram escribió “se viene algo”, junto a varios emojis en forma de fuego, dejando ver que podría tratarse del próximo éxito en la carrera de su hija.

Por su parte, el cantante Abraham Mateo también compartió la misma publicación dentro de sus diferentes redes sociales, en las que dio una pista más junto al texto: “Me encantaría decirle al mundo lo que hicimos este verano en Madrid“, sin decir más. Me encantaría decirle al mundo lo que hicimos este verano en Madrid… @belindapop pic.twitter.com/xnZSZdICIJ— Abraham Mateo (@AbrahamMateo) October 14, 2022

Recordemos que hace unos días, Belinda dio la bienvenida al mes de Octubre con otro sorprendente look, en el que pintó su melena con un tono morado y con varios piercings en el rostro le quiso hacer la competencia a la novia de Chucky, aunque lo único que se ganó fueron comparaciones con la novia de Christian Nodal, Cazzu. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

