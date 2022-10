Niurka lanza fuertes críticas en contra de Belinda tras proclamarse “reina de los amarres”

Niurka Marcos arremetió una vez más en contra de Belinda luego de que la cantante se autoproclamara reina de los amarres durante el concierto que ofreció en México.

Y es que la cantante se volvió viral en redes sociales tras darse a conocer una oración con la que aumentó la fama que ya tenía por lograr que casi todas sus parejas se hagan un tatuaje en su honor, lo que además fue tomado como una indirecta muy directa para Christian Nodal.

“Santa Belinda de los amores, patrona de los enc***, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre lo lleven tatuado, amén”, suena la ya polémica plegaria con la que se ha señalado a Belinda.

Sin embargo, fue la vedette cubana quien no se quedó callada y fiel a su característico estilo, despotricó en contra de la intérprete de “Amor a Primera Vista”, asegurando que todavía le falta mucho por vivir y lo que dijo podría jugarle en su contra.

“Todavía Belinda tiene mucho que aprender, sobre todo que no hubiera dicho eso porque es una pe#%&D? Acabas de decir una mam… y esas palabras que al rato pueden servir en tu contra”, señaló.

Niurka destacó que no le gusta hacer este tipo de oraciones, pues a diferencia de Belinda, ella prefiere que el hombre que esté a su lado sea por voluntad propia y no por obligación.

“Yo no amarró ningún hombre porque luego cuando me lo quiero quitar me cuesta mucho trabajo y como no quiero que nadie se tatúe nada de mí en su cuerpo tampoco, a mí me gusta que el hombre que esté conmigo esté porque quiere, cuando quiere y porque quiere, hasta que quiera él o yo”, añadió.

Fue contundente al asegurar que la cantante de origen español sigue demostrando su inmadurez y todavía le falta bastante para superar esta etapa de su vida.

“Está muy verdecita porque comete muchas pe#$% una tras otra, cuando ella deje de cometerlas, entonces nos daremos cuenta de que ya está madurando. Le falta mucho, cuando empiece a dar muestras de madurez entonces entenderemos que hay capacidad”, comentó.

Al ser cuestionada si este tipo de rituales funciona para atraer el amor de un hombre, Niurka fue tajante al asegurar que sí, pero depende mucho de la intensión con la que se realiza y los ingredientes que se utilicen a la hora de realizar la petición.

“En realidad sí (funcionan) cuando están bien hechos, claro. Yo soy religiosa y sé, pero también como todo en esta vida trae sus consecuencias y su precio que pagar. Tiene sus ingredientes. Tiene que ser según la persona, lo que pida, lo que piense y lo que necesite; los sudores, las energías, los fluidos según de dónde salen, según el amarre, según lo que pidas“, respondió.

Finalmente, señaló que la relación entre Belinda y Christian Nodal “fue una historia que ellos contaron y luego se arrepintieron”, por lo que no cree mucho que se haya tratado de un compromiso real.

