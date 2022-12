Alejandra Guzmán es operada tras presentar problemas en una pierna: “Soy guerrera afortunada”

Alejandra Guzmán ha entrado al quirófano en más de 40 ocasiones debido a complicaciones derivadas de los biopolímeros que le inyectaron hace 13 años para aumentar el tamaño de sus glúteos; lo que hasta la fecha le sigue ocasionando problemas pues una vez más tuvo que ser operada.

Así lo dio a conocer la periodista Ana María Alvarado, quien durante el programa ‘Sale el Sol’ aseguró que la hija de Silvia Pinal ingresó al hospital el pasado jueves 15 de diciembre luego de presentar molestias en sus piernas.

“El 15 de diciembre, tras varios síntomas como fiebres y dolores en las extremidades inferiores, la cantante solicitó el ingreso a la clínica”, mencionó.

La conductora señaló que es un problema recureente en la cantante, quien sabe cómo actuar en caso de presentar dichos síntomas.

“Lamentablemente ella ya sabe muy bien el proceso, cuando se empieza a sentir mal y le empieza a dar temperaturas altas, es signo de que otra vez se acumuló polímero. Esta vez fue en una de las piernas. Ayer mismo le realizaron esta operación“, explicó.

Asimismo, señaló que la rockera se encuentra en plena recuperación y recibiendo otros tratamientos para disminuir el dolor ya que se trata de un procedimiento complicado en el que “le tienen que raspar nuevamente el producto”.

“Después de la operación la llevaron a la cámara hiperbárica. Es doloroso, está recuperándose en estos momentos”, agregó.

Pero fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la intérprete de “Mala hierba” envió un par de mensajes a sus seguidores, y refiriéndose al tratamiento médico que recibe úncamente aseguró que se siente agradecida.

“Gracias a la vida… ¡Por una exitosa gran cicatriz! Soy guerrera afortunada y bendecida”. Alejandra Guzmán

Sin revelar más detalles de la cirugía a la que fue sometida, destacó en un segundo mensaje que está libre de polímeros.

“Gracias a la vida, nueva cicatriz exitosa. Libre de polímeros“, escribió junto a la misma imagen en la que aparece posando de perfil a la cámara y con lentes oscuros.

De acuerdo con una entrevista que concedió a Yordi Rosado en 2021, Alejandra Guzmán ha pasado por una lucha muy larga de la cual sigue aprendiendo, pues recordó que sus problemas empezaron en 2012 en medio de una gira con Moderatto cuando comenzó a tener problemas.

“Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de la salud cuando estaba en Londres haciendo un disco y ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal en la noche con una fiebre espantosa”, contó.

Describió que comenzó a ver que su piel no tenía flujo sanguíneo adecuado, lo que la obligó a recibir atención médica.

“Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que pegara mi piel, porque era plástico. La primera vez que me operaron fue una tortura porque me arrancaron todo ya que lo tenía adentro y por eso quise cambiar de doctor”, describió.

Proceso que vivió en medio de la angustia porque ni los doctores sabían cómo proceder pues se trataba de un problema poco conocido y prácticamente tuvieron que experimentar con ella.

“Me daba desesperación que no sabían cómo ayudarme. Estuve seis meses ahí adentro. Tenía una herida de 27 centímetros para arriba, para abajo, para un lado y para el otro. Todavía me siguen sacando”, compartió antes de revelar que ha sido operada en más de 40 ocasiones.

También te puede interesar:

–Silvia Pinal habla de su herencia y cómo la repartirá entre sus hijos: “Otro ya no alcanzó”

–Alejandra Guzmán se separó de su representante debido a un desacuerdo financiero

–Alejandra Guzmán aclara escándalo por la filtración de “audios y mensajes comprometedores”