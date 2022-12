Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, contradice a Ingrid Coronado: “Fer ya no está para defenderse”

Hace unos días Ingrid Coronado dio a conocer que iniciaría acciones legales en contra de la viuda de Fernando del Solar debido a que no lograron llegar a un acuerdo por sus bienes; sin embargo, ahora es Anna Ferro quien contradice a la presentadora mexicana, asegurando que nunca la buscó para tratar de solucionar los problemas.

Tras la muerte de Fernando del Solar ocurrida en junio de 2022 a consecuencia de una fuerte neumonía se dio a conocer que en su testamento habría dejado desprotegidos a sus dos hijos, motivo por el cual Ingrid Coronado decidió iniciar acciones legales en contra de Anna Ferro para pelear por la herencia que les pertenece a Luciano y Paolo, pues al parecer la profesora de yoga habría puesto a la venta algunos muebles del departamento ubicado en Cuernavaca, Morelos, que habitaba con el fallecido presentador.

Ante la polémica, Anna Ferro concedió una entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, en donde fue contundente al señalar que Ingrid Coronado nunca la buscó para intentar llegar a un acuerdo.

“La verdad es que no se me ha buscado, ella (Ingrid Coronado) tiene mi teléfono desde el 2019 porque tenemos una amiga en común y le comunicaba por lo que estaba pasando Fer cuando se puso mal, de hecho estuvimos en comunicación”, explicó, señalando que incluso cuando el conductor argentino falleció también trató de contactarla.

Ferro coincide en que primero deben llegar a un acuerdo ellas dos y posteriormente llamar a sus abogados, pues definitivamente “sería lo más sencillo”, sobre todo por el bien de sus hijos y especialmente porque Fernando del Solar ya no está para defenderse.

“Si se da, estaría fenomenal porque también evitaríamos alargar todo este proceso que es mucho más doloroso para todos. Fer ya no está para defenderse, para decir qué sí fue o que no fue”, dijo Anna.

Asimismo, señaló que le gustaría volver a tener contacto con Luciano y Paolo, hijos del presentador, pero debido a los problemas que enfrenta con Ingrid Coronado es poco probable.

“Me encantaría (verlos), pero sé que no va a ser posible por toda la situación que se está viviendo, hay un amor hacia ellos y no los quiero involucrar porque no se lo merecen. No quiero ser yo quien rompa con esa quietud que tienen con su mamá”, añadió.

Finalmente y conmovida hasta las lágrimas, Anna Ferro envió un mensaje a Fernando del Solar, en el que recordó los planes que tenían a futuro.

“Te amo, te extraño muchísimo. Desearía haber podido caminar juntos como lo habíamos planeado, haber viajado y logrado todos nuestros planes, pero te llevaré en mi corazón”, sentenció.

También te puede interesar:

–Ingrid Coronado recuerda cuando Fernando del Solar le pidió el divorcio culpándola de tener cáncer

–Ingrid Coronado se aferra e iniciará proceso legal contra la viuda de Fernando del Solar | VIDEO

–Ingrid Coronado y Anna Ferro pelean hasta por los muebles del fallecido Fernando del Solar