El padre de Meghan Markle rompe el silencio y opina sobre documental de Netflix “Harry y Meghan”

El reciente lanzamiento del documental de Netflix ‘Harry y Meghan’ ha generado opiniones divididas entre el público y definitivamente ha dado una nueva mirada a la relación que Meghan Markle y el príncipe Harry mantienen.

Alguien que tuvo mucho que decir al respecto fue el padre de la actriz, Thomas Markle, que visiblemente molesto se lanzó contra su hija, asegurando que lo dicho sobre su persona son mentiras.

El progenitor de quien habría sido Duquesa de Sussex rompió el silencio a través del programa dominical ‘Mail On Sunday’, del diario británico ‘Daily Mail’. Allí Thomas desmintió lo dicho por la pareja en el capítulo 3 de la serie producida por Netflix.

Y es que en dicho episodio de ‘Harry & Meghan’, se dijo que el teléfono móvil de Thomas Markle fue intervenido y que, como resultado, los mensajes en los que decía a Meghan que no podía viajar a su boda, eran falsos.

Harry & Meghan. A Netflix Global Event.

Volume I: December 8

Volume II: December 15 pic.twitter.com/WpFzVEC7Yx — Netflix (@netflix) December 5, 2022

Al respecto, el suegro de Harry dijo: “Escribí cada palabra que envié desde ese teléfono que todavía está en mi poder. Que ella afirme que mi teléfono estaba intervenido simplemente no es cierto”.

Aunado a esto, reveló cuál fue el motivo que le impidió entregar a su hija frente al altar. “Escribí ese texto mientras estaba en una cama de hospital, después de haber tenido dos ataques al corazón y que me pusieran stents”, sentenció el padre de Meghan Markle.

Otra de las premisas que la joven planteó como pruebas de que su padre no fue el autor de aquellos mensajes, fue el hecho de que la llamó ‘Meghan’ y no ‘Meg’, como regularmente lo hacía. Ante esto, su padre se limitó a decir: “He usado el nombre completo de Meghan antes, cuando las cosas son serias. No es cierto decir que nunca he usado su nombre completo. Lo uso cuando hablo en serio, cuando hay problemas serios involucrados. No estaba enojado”.

