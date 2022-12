Príncipe Harry tuvo un romance con una Real Housewive 13 años mayor

La realeza de Inglaterra tiembla y suena por todos lados y todo indica que los escándalos apenas se comienzan a sumar, apenas al estreno del documental de la vida de Meghan Markle en la Monarquía y la polémica entrada de ella a la familia real, que está ya en Netflix y que se llama Harry y Meghan. Ahora la estrella de “The Real Housewives of Washington, D.C.“, Catherine Ommanney, ha salido a decir que hace unos cuantos años tuvo un romance con el hijo menor de Lady Di.

Se llevan 13 años. Aunque ahora ella tiene 51 para ese entonces Ommanney tenía 34 y el príncipe Harry tan sólo 21. Se conocieron por unos amigos en común en un bar de Londres. Comenzaron a jugar y, entre una cosa y otra, ella se despidió pues debía ir a casa y él la puso literal contra la pared y la besó. La estrella de The Real Housewives define al hijo del Rey Carlos III y Diana Gales como un hombre apasionado, divertido, carismático y cariñoso. View this post on Instagram A post shared by Catherine Ommanney (@catommanney)

También dijo que se sentía muy feliz que el príncipe Harry se hubiese venido a vivir a los Estados Unidos y que esté casado con una mujer como Meghan Markle. Asegura que se ven felices y que eso la hace feliz a ella también. Catherine Ommaney dijo que no tuvieron una relación. Para ese entonces él terminaba y volvía con su ex novia Chelsy Davy. View this post on Instagram A post shared by chelsydavy (@chelsydavy)

La estrella del reality del show de Bravo TV dice que sus encuentros fueron intermitentes por un tiempo, que un día la noticia se coló en la prensa y que más nunca supo del príncipe Harry. Años después coincidieron en un evento de Polo, pero solo eso. Ha pasado más de una década desde ese entonces. El hecho es que bien oculto que se mantuvo esto por un tiempo.

Harry y Meghan, el documental de Netflix

Ya se estrenó por la plataforma de distribución más importante Netflix. Afirman que: “Nadie sabe lo que nos pasó, nosotros sí”. Y eso mismo contarán. Mejor dicho, ya contaron pero lo están haciendo público. Según expertos en realeza y medios especialistas en la fuente como Hola, The Sun y varios europeos más, la corona británica está temblando y piensan que esto sí puede considerarse una verdadera guerra entre la Monarquía Británica y el príncipe Harry y Meghan Markle.

Racismo, depresión, poca ayuda y apoyo, mucha presión mediática son parte de los pormenores que pocos conocen pero que, en voz de los duques de Sussex, se harán públicas. Aunque Lady Di dio una entrevista reveladora sobre los “horrores” que vivió dentro del Palacio de Buckingham, y durante su matrimonio con quien ahora es el Rey Carlos III de Inglaterra, nada parece ser comparado a lo que ventilarán Meghan y Harry.

Ya la reina Isabel II, quien en teoría fue la eterna protectora de las decisiones del príncipe Harry, falleció. Así que quizás este es el momento que Harry supuestamente tanto ha esperado para reivindicar lo que muchos biógrafos han catalogado como: el declive emocional y el quiebre de la Reina de Corazones, Lady Di.

