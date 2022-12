Juan Osorio dice que su novia Eva Daniela, 37 años menor que él, llegó a su vida para aportarle juventud

Juan Osorio está feliz y muy enamorado de la actriz Eva Daniela, quien a pesar de ser casi 40 años menor que él ha demostrado que es la mejor pareja que podría tener, pues además de cuidarlo, es la encargada de aportar juventud en la relación que surgió en marzo de 2021.

El famoso productor de telenovelas como ‘Mi Marido Tiene Familia’, ‘Soltero con Hijas’ y próximamente ‘El Amor Invencible’ que protagonizan Angelique Boyer y Danilo Carrera, no solo goza del éxito profesional, pues a la par ha logrado mantener una gratificante relación con la también actriz Eva Daniela.

Pero las críticas que han recibido por la marcada diferencia de edades no es un problema para ellos; así lo confirmó una vez más el padre de Emilio Osorio durante una reciente entrevista para TVyNovelas, en donde señaló que la juventud de Eva Daniela le está dejando una grata experiencia y también se ha convertido en una guía para entender a las nuevas generaciones.

“Ella llegó a mí para aportarme su juventud, su experiencia, para enseñar cómo piensan los jóvenes de ahora y me ayuda mucho con mis redes sociales, pero también me guía; hay cosas que uno a veces no ve, aunque las tenga enfrente, y ahí es cuando me quita la venda que no me permite ver más allá”, explicó el creativo.

Asimismo, el ex de Niurka señaló que se siente muy afortunado de tener una pareja como Eva Daniela, pues aunque en esta ocasión no trabajarán juntos, siempre aporta algo nuevo a su vida.

“Eva no está dentro de este melodrama (El Amor Invencible), por ahora se encarga de cuidarme mucho; pienso que soy muy afortunado de tener una pareja como ella, sobre todo porque es una mujer joven con mucha energía, me apapacha mucho y eso me hace muy feliz”, sentenció.

La pareja pasará Navidad en León, Guanajuato, junto a la familia de la actriz, demostrando que gozan de una sólida relación.

“El balance que puedo hacer de estos 20 meses juntos es muy sencillo: 24 horas de compañía, aunque a veces no estemos juntos físicamente, pero la siento siempre conmigo; la amo con todo mi corazón“, agregó Juan Osorio.

