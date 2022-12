Las protestas en Perú dejan una veintena de muertos y el Congreso rechaza la propuesta de adelanto electoral

Las protestas desatadas en Perú tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo -que intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción- han dejado una veintena de muertos en la última semana, según cifras del Ministerio de Salud.

Desde la salida de Castillo el 7 de diciembre, las protestas se han extendido por todo el país, pero han sido especialmente violentas en algunas zonas del interior. En otros casos se expresaron de manera pacífica.

La situación actual propició las primeras dimisiones en el gabinete de la actual presidenta https://twitter.com/correapatricia/status/1603810401401159686.

La ministra de Educación, Patricia Correa, presentó este viernes su renuncia con el argumento de que la muerte de compatriotas en las protestas sociales “no tiene justificación alguna”.

Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. #NoMasMuerte pic.twitter.com/0qoZisc9Yc

— Patricia Correa (@correapatricia) December 16, 2022