Luto en el fútbol: Sinisa Mihajlovic perdió la batalla contra la leucemia

El exjugador y entrenador serbio Sinisa Mihajlovic falleció este viernes en un hospital de Roma a sus 53 años a causa de una leucemia que padecía desde 2019.

“La esposa Arianna, con sus hijos Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan y Nikolas, su nieta Violante, su madre Vikyorija y su hermano Drazen, desde el dolor comunican la injusta y prematura muerte de su ejemplar esposo, padre, hijo y hermano, Sinisa Mihajlovic“, informó su familia en un comunicado publicado por la agencia italiana ANSA.

La Lega Serie A è profondamente addolorata per la scomparsa di Siniša Mihajlović, icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale. pic.twitter.com/buHFuCLBQu— Lega Serie A (@SerieA) December 16, 2022

“Un hombre único, un profesional extraordinario, servicial y bueno con todo el mundo, que luchó valientemente contra una enfermedad horrible. Damos las gracias a los médicos y enfermeras que le han seguido a lo largo de los años, con cariño y respeto. Sinisa siempre estará con nosotros. Vivo con todo el amor que nos dio”, sigue el comunicado familiar. Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.



“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.



Fighter, great man. Shocking news.



RIP 🙏🏻🕊️ pic.twitter.com/V84McAeeMO— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022

