Además de sufrir la pérdida de su esposa, Rubén Cerda también podría perder su casa

El actor Rubén Cerda, de 61 años, ha tenido un 2022 para el olvido, pues no solo sufrió la dura pérdida de su esposa, Tere Herreo, sino que también se ha visto inmiscuido en un pleito legal por la propiedad que posee en el zona del Ajusco, al sur de Ciudad de México.

Aunque el también comediante adquirió su hogar de buena fe a su amiga, la actriz María Elena Saldaña, el inmueble habría sido comprado de forma ilegal en el pasado, tal y como lo han venido asegurando Sylvia Paulette de Rugama y Jorge Reynoso, pues señalan que esa y otras propiedades pertenecieron a su padre, Don José de Rugama Jiménez.

Aunque por ahora el pleito está en stand by, debido a la difícil situación personal por la que atraviesa Cerda, Sylvia Paulette no descartó llegar hasta las últimas consecuencias, pero adelantó que todo dependerá del comportamiento que tenga el actor en el futuro.

“Si el señor continúa haciendo declaraciones no acertadas, difamándome, entonces sí las cosas podrían cambiar, pero no por el momento, yo no voy a hacer leña del árbol caído”, detalló la parte afectada.

Cabe recordar que la esposa de Rubén Cerda murió a causa de una cirrosis hepática, la misma enfermedad que mató al papá de Silvia de Rugama, por lo que se siente muy conmovida con la triste etapa por la que atraviesa el también cantante.

“Me tocó el corazón, mi papá también murió de cirrosis hepática. Imagínate las coincidencias, 30 años después, en el mismo domicilio, estaba viviendo una señora con la misma dolencia. Por supuesto que me solidarizo con él”, concluyó en la plática que tuvo con el programa ‘Ventaneando’.

