Esmeralda Pimentel confiesa que se puso implantes de seno “para complacer” a su ex

Esmeralda Pimentel está completamente orgullosa de la mujer que es hoy y dejó claro que no solo está dispuesta a expresar lo que desea y mostrarle al mundo quién realmente es, sino que también disfruta de los aprendizajes que ha logrado a sus 33 años; así lo reveló durante una entrevista concedida para la revista Glamour de México y Latinoamérica, donde por primera vez habló de los motivos que la llevaron a retirarse los implantes de seno hace unos meses.

Y es que, según lo reveló la estrella de televisión, tomó la decisión de recuperar el tamaño original de sus senos en medio de una crisis personal, donde no solo comenzó a reconocer su esencia, sino que también recuperó el amor por la vida.

“Se juntó mi rompimiento amoroso con una cirugía donde decidí explantarme los implantes mamarios y eso fue confrontarme no solamente con una transformación en mi cuerpo, también con un proceso de regenerar mi salud, cuerpo y corazón, todo al mismo tiempo. Yo creo que estaba en un momento tan vulnerable, donde sentía tanto dolor interno y físicamente, que lo único que me quedaba era el amor por mí y el amor a la vida y de ahí me agarré”, comentó.

Aunque confiesa que no tiene la intensión de “juzgar a la Esme de hace 12 años que se implantó”, se recuerda con algunas inseguridades que provocaron que viera su cuerpo como en realidad no era, pues en ese tiempo trabajaba para una empresa de la cual no reveló el nombre, pero le proponían operarse “la nariz o las bobos”, con lo que le insinuaban que no era suficiente para tener una carrera exitosa.

Pero no solo eso, pues Esmeralda Pimentel también tomó la decisión de aumentar el tamaño de sus seños por complacer a su ex, lo que terminó por afectar su amor propio.

“También lo hice para complacer a mi pareja anterior y al final pensé en todos menos en mí misma. Fue algo que me terminó cobrando mi salud y autoestima porque eso no sustituyó el trabajo interno que tenía que hacer conmigo misma para sentirme segura”, agregó.

La protagonista de series como ‘Montecristo’ y ‘Donde hubo fuego’ concluye que hoy se encuentra mejor que nunca con su cuerpo y puede decir que lo ama, ya que el dolor más grande no es físico y tampoco tiene que ver con haberse puesto o quitado los implantes, sino cuando se dio cuenta de que no hay nada externo que pueda suplir un proceso de amor propio, y “no importa cuántas cirugías te hagas, cuánto te maquillas, cómo te vistes, qué coche tienes, etc, lo importante es que te puedas mirar al espejo y sentirte feliz y orgullosa de la persona que eres”.

Esmeralda Pimentel confirma que verse femenina es algo que cada quien define y esto fue lo que la llevó a cambiar su imagen para estar y sentirse bien consigo misma.

“Yo me corté el pelo, me quité implantes, me visto cómo se me da la gana, he roto con algunos estereotipos de belleza y quiero decirles que vivimos una única vez” y pidió a las mujeres dejar de desaprovechar el tiempo queriendo complacer a los demás.

