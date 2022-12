Gloria Trevi cumplió 13 años de matrimonio y emitió un emotivo mensaje dedicado a su esposo

Han trascurrido ya 13 años desde que el nombre de Gloria Trevi acaparó los principales dedicados al entretenimiento debido a la ceremonia religiosa en la cual contrajo matrimonio con Armando Gómez.

Y es que el actual esposo de la cantante regiomontana formó parte del equipo de abogados que lograron sacarla de prisión después del escándalo generado por su relación con su exmánager Sergio Andrade, personaje acusado de abusar de menores de edad a través de una red.

Bajo este panorama y después de sostener una relación sentimental de la cual surgió un hijo, la intérprete contrajo nupcias con su defensor en la Catedral Metropolitana de Monterrey.

A partir de ese momento, Gloria Trevi logró estabilizarse y retomó su carrera hasta volver a codearse con la fama sin que nadie le volviera a echar en cara sus errores cometidos en el pasado.

Quizá de ahí deriva el hecho de que su relación con su esposo sea bastante sólida, incluso para sostenerse ante las acusaciones de presunto lavado de dinero y evasión fiscal, las cuales debieron enfrentar con éxito el año pasado.

Por ello, la cantante de 54 años le dedicó emotivo mensaje a su marido a través de un video publicado en Instagram.

“Cuando nos conocimos estaba tan herida que jamás imaginé que alguien podría cauterizar mi corazón y hasta mi alma para volver a creer en lo increíble que es caminar la vida con alguien de la mano… pensé que no me enamoraría de ti, ni tú de mí, pero esto es ahora un duelo fuego con fuego…y en nuestros hijos un sólo sueño… GRACIAS por luchar tanto por mí, feliz 13 aniversario de casados… para ti 20 de no separarnos, para mi toda la vida de ser mi #estrelladelamañana”, indicó.

Por el momento, Gloria Trevi se prepara para cerrar el año con un concierto que ofrecerá el 30 de diciembre en el puerto de Acapulco, Guerrero, y después de tres semanas de descanso se presentará en el Auditorio de la Ciudad de México para iniciar el 2023 con el pie derecho en espera de que en agosto pueda estrenarse su serie biográfica.

