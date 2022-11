Scarlet Gruber se transforma y así se ve personificada de Gloria Trevi para su bioserie

Mucha especulación ha generado la nueva producción de la afamada productora Carla Estrada. Quien ya se encuentra en grabaciones de la bioserie de la cantante, Gloria Trevi.

Pero esta vez quien se llevó los reflectores fuer la actriz que personifica a la controversial cantante, la venezolana Scarlet Gruber, la cual se transformó por completo para interpretar a la mexicana.

La misma Gloria fue quien anunció el elenco que la encarnará en este proyecto, donde contará toda su vida sin censuras según ella.

Scarlet fue la encargada de compartir un video en el que se ve cómo luce con el cabello alborotado, las prendas de colores y las medias rotas, tal como ‘La Trevi’ se dio a conocer en el mundo artístico.

Gruber aprovechó para escribir un mensaje en su Instagram para agradecer la oportunidad y la confianza de la productora Carla Estrada, así como la de Gloria Trevi, a quien le dijo “te estudio, te admiro y te respeto. ¡Gracias por creer en mí! No es fácil salir adelante a pesar de los daños, pero tú eres ese ejemplo de superación que necesitan tantos hombres y mujeres”.

La actriz de “Médicos” también aseguró en su mensaje que se ha preparado mucho para saltar a este proyecto, pues sabe que no será nada sencillo.

“Me he preparado MUCHO para este momento. He luchado, estudiado, reído, llorado… pero TODAS mis experiencias han valido la pena y me han llevado a ser la mujer que orgullosamente soy. Sé que tengo una responsabilidad muy grande en mis manos y créanme, no la tomo a la ligera. Encarnar a mi querida Gloria Trevi es un gran reto actoral, de esos retos con los que soñamos muchísimos actores”

