Irán Castillo confiesa que fue gracias a Gloria Trevi que la liberaron tras ser recuestrada

La actriz mexicana Irán Castillo al igual que estrellas como Laura Zapata, Adal Ramones y Vicente Fernández Jr., también fue privada de su libertad y liberada a cambio de dinero.

Aunque eventualmente su caso fue difundido en algunos medios, lo cierto es que se sabía muy poco de lo ocurrido, hasta ahora que la propia Irán ha hablado del tema para la revista TV Notas.

La también cantante confesó que fue víctima de secuestro en 2015 y, según señaló fue gracias a Gloria Trevi que puso salir bien librada de la situación. Pues la cantante y su esposo, Armando Gómez, habrían dado una gran cantidad de dinero para que Irán fuera liberada.

La nacida en el estado de Veracruz, México, señaló que a pesar de que ya pasaron siete años de este traumático suceso, sigue en terapia para superarlo. Ya que confesó que sufrió el síndrome de Estocolmo, un tipo de respuesta psicológica en la que los rehenes o víctimas del secuestro crean vínculos afectivos con sus captores.

“Siento que yo tuve ese síndrome un buen rato. A mí me tuvieron tres días, estuve con ellos tres días ahí y fue muy intenso, porque… nunca me taparon como tal, pero siempre me decían ‘no nos voltees a ver y si nos volteas a ver te va fatal’. Entonces yo veía piececitos de reojo y cosas así, la voz, pero siempre estaban ahí. Estaba con ellos y entonces, pues haces un vínculo, de verdad es impresionante”

Pese a este trago amargo, y a pesar del gran miedo que sentía, Irán reconoció que sus captores en ningún momento la agredieron físicamente.