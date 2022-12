Alejandra Ávalos tacha de “poco profesional” a hijo de José José y asegura que le quedó a deber dinero

Trabajar con José Joel fue una experiencia que le dejó un mal sabor de boca a la cantante Alejandra Ávalos, quien recientemente confesó que el hijo de José José fue “poco profesional” porque le quedó a deber dinero en un proyecto y le quitó el protagónico de otro.

A poco más de tres años de la muerte de José José sus hijos siguen acaparando los reflectores debido a su distanciamiento y en especial por el conflicto entre los dos hijos que el cantante procreó con Anel Noreña, además de los problemas legales con Sarita Sosa.

No obstante, ahora fue la cantante Alejandra Ávalos quien durante una entrevista con la periodista Matilde Obregón destapó que nunca ha existido una relación con los hijos mayores del “Príncipe de la Canción”, con quien mantuvo una estrecha relación de amistad.

Además, recordó que José Joel la invitó a cantar con él en un bar en el año 2012 y poco después surgió la idea de colaborar en el espectáculo musical “Amar y querer”, pero su experiencia no fue la mejor ya que cambiaron de protagonista sin avisarle, dejándola fuera del proyecto.

“Me dio el libreto, quedamos en el sueldo, me quedaron de hablar para los ensayos y a los 15 días cambiaron ellos de protagónica. Me mandaron a la goma, pero no me avisaron“, explicó.

Y aunque buscó al hijo de Anel Noreña para aclarar el problema y este se disculpó, le quedó claro que le faltó profesionalismo para dirigir el proyecto.

“Yo con él hablé y le dije: ‘Esto que tú estás haciendo no se hace, es poco profesional. Yo me estoy comprometiendo contigo, vine a tu casa, leímos el libreto juntos, me hablaste de tu proyecto, creí en él, quedamos en un sueldo con tu socio, aparté mis fechas resulta que ahora está Ninel (Conde) y no estoy yo’. Y sí se disculpó conmigo, pero las cosas que suceden en este medio creo que no se deben hacer de esa forma”, añadió.

La exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ señaló que lo ideal hubiera sido que hablara con ella para llegar a un acuerdo, situación que habría entendido y aunque le doliera no participar lo entendería, pero “fue ofendida con cosas antiprofesionales”.

Tiempo después recibió una segunda ofensa cuando aceptó cantar con él en otro espectáculo en el que figuraban seis cantantes, pero a ninguno de ellos les pagó.

“Fuimos a cantar todo un fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, dos funciones diarias y no nos pagaron. Entonces ese fue segundo strike de parte de la familia hacía mí. José José me dijo: ‘Por favor perdona a mi hijo, o sea, no quiero que le tomes mala voluntad a Pepito hay otras personas que están manejando los dineros'”, mencionó, señalando que por amor a José José evitó llegar a las demandas.

Durante la charla también reveló que se metió en graves problemas por defender a Sara Sosa, quien recibió fuertes ofensas por llevarse a su papá a Miami, cuando lo único que hizo fue tenerlo en las mejores condiciones porque allá estaba su familia oficial.

“Lo vi como una agresión muy fuerte a una niña que hizo lo mejor que pudo. No lo vi con una maldad”, destacó.

