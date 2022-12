Álvaro Morales felicita al Tata Martino porque “fue clave para que Argentina fuera campeona del mundo”

De nuevo el periodista (y showman) mexicano Álvaro Morales está en el tema de conversación debido a polémicas declaraciones, nuevamente sobre la Selección de Argentina y Lionel Messi, que luego de mucho esfuerzo lograron ganar una Copa del Mundo en Qatar 2022.

Haciendo uso de su espacio en el programa Fútbol Picante de ESPN, ‘Álvarito’ ligó la gran victoria de la Albiceleste con el fracaso de México en Qatar 2022. A su juicio, el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino fue el que propició el campeonato argentino.

“Quiero felicitar a un hombre que fue clave en el camino para que Argentina se consagrara campeona del mundo. Felicito públicamente al Tata Martino porque a raíz del planteamiento que puso con México ante Argentina, no volvieron a perder”, dijo el periodista deportivo mexicano.

Para Morales, el técnico "entregó el partido metafóricamente y tácticamente hablando" en el que El Tri cayó 0-2 en la segunda jornada del Grupo X ante la Argentina de Messi.

Pero las acusaciones sin fundamentes de Álvaro Morales no se quedaron ahí y luego apuntó hacia los árbitros que pitaron los siete choques de Argentina hasta la definición, principalmente el último de la gran final, el polaco Szymon Marciniak: “Estuvo terrible”.

Mientras tanto, el mundo del deporte se rinde a Messi. Deportistas mexicanos como el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez o el piloto de Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, lo han felicitado por conducir con maestría a una Selección de Argentina que sumó su tercera estrella al levantar el trofeo Jules Rimet en el Mundial Qatar 2022.

