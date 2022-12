Comité de la Cámara aprueba dar a conocer los impuestos de Donald Trump

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, liderado por los demócratas, aprobó una moción para entregar los materiales relacionados con las declaraciones de impuestos de Donald Trump a la Cámara de Representantes, allanando el camino para que esos materiales se hagan públicos.

No se sabe cuándo el público verá estas declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, quien libró una larga batalla legal para impedir su divulgación y rompió en 2016 con la tradición sostenida por los presidentes de Estados Unidos de dar a conocer sus declaraciones de impuestos.

La votación fue aprobada con todos los demócratas votando a favor y todos los republicanos votando en contra.

El comité dijo que eliminará la información personal de los documentos de impuestos del expresidente Donald Trump,

Si bien la publicación de los documentos proporcionará la información más actualizada sobre las finanzas de Trump, ya se sabe mucho.

The New York Times en 2020 publicó los resultados de una investigación sobre los datos de declaración de impuestos de Trump que abarcan más de dos décadas. El expresidente no pagó impuestos federales sobre la renta en 11 de los 18 años que examinó The Times; también redujo su factura de impuestos con medidas cuestionables, incluido un reembolso de impuestos de $72.9 millones de dólares que, a partir de 2020, fue objeto de una auditoría del IRS.

Los fiscales de Nueva York ya habían obtenido acceso a algunos datos fiscales relacionados con Trump, y su empresa familiar ha sido objeto de múltiples investigaciones.

La decisión del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara podría arrojar luz sobre años adicionales de las finanzas de Trump y pintar una imagen de cómo el expresidente usó sus entidades comerciales y su riqueza personal en los años antes y después de convertirse en presidente.

Si los impuestos de Donald Trump se comparten públicamente, podrían arrojar luz sobre cuán rico es realmente Trump, cuánto dinero ha donado y cuánto pagó en impuestos.

