Pepe Aguilar defendió a su hija tras las críticas recibidas por declararse argentina

Durante el fin de semana, después de que la selección argentina de futbol se impuso al representativo francés en la Copa del Mundo efectuada en Qatar para convertirse en campeona del certamen, la cantante estadounidense Ángela Aguilar compartió una fotografía en redes sociales donde señaló que la cuarta parte de ella era argentina.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa, hoy todos somos más celestes que el cielo”, indicó.

A partir de ese momento, la intérprete de 19 años comenzó a ser severamente criticada por un amplio sector de sus 9 millones de seguidores que acumula en redes sociales.

Debido a ello, el cantante Pepe Aguilar decidió salir en defensa de su hija consentida y mediante un video respaldo su declaración.

“Sí tiene sangre argentina, pues qué quieren que haga. Todos esos haters que dijeron que no era mexicana, tizno a mi madre. Toda esa bola de güeyes les doy clases sobre México”, señaló.

El gigantón intérprete de 54 años aseguró que la generación actual “parece de cristal y es muy argüendera”, por cual le pide reflexionar acerca de la manera en que se escandaliza ante casi cualquier tipo de declaraciones emitidas por las figuras públicas.

“No tenía mucho quehacer y me puse a contestarle a los haters de Ángela. Es más, váyanse a su último post y chequen las contestaciones que anduve ahí, es más, mejor no, porque quizá dejan de ser mis fans… de verdad si alguien dejara de ser mi fan por alguna cosa que pongo en Instagram realmente nunca fue mi fan. Todos somos hijos de Dios, todos somos diferentes versiones de una misma cosa. No importa que te sientas argentino, croata, inglés, ruso o mexicano, somos hijos de Dios. Nosotros hemos inventado nuestras fronteras“, expresó.

Incluso a manera de broma, el progenitor de Ángela Aguilar hasta se atrevió a decir que él le iba a Francia, pues el 2% de su nacionalidad es gala.

“Tengo 2% francés, de un batallón francés que se perdió (en México)”, dijo en alusión a la invasión del ejército galo en México, la cual tuvo lugar en 1838 y que en los libros de historia es conocida como la Guerra de los pasteles.

