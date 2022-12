USCIS recuerda que carga pública sobre inadmisibilidad de inmigrantes para Green Card inicia el 23 de diciembre

El 23 de diciembre la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comenzará a implementar la nueva regla de carga pública, la cual delinea la forma en que se evalúa la inadmisibilidad de un inmigrante en los Estados Unidos.

Uno de los cambios sustanciales de esta nueva regla es que descarta el castigo a inmigrantes por solicitar o recibir ayudas sociales, como cupones de alimentos, seguro médico de emergencia o apoyo para vivienda.

Esta regla fue procesada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo el Registro Federal, es decir, recibió comentarios públicos, los cuales fueron integrados en la redacción final.

“El DHS no considerará la recepción de beneficios no monetarios (por ejemplo, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, vivienda pública, programas de almuerzos escolares, etc.) excepto por la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno”, indicó USCIS.

La “institucionalización a largo plazo” se refiere a aquellas personas que solicitan de manera constante ayudas sociales, no por un periodo limitado, debido a una emergencia económica.

La regla mantiene la inadmisibilidad de las personas por solicitar ayudas sociales en efectivo, ya que eso podría ser una “bandera roja” para los oficiales migratorios al momento de evaluar las solicitudes de Green Card u otro beneficio, al considerar que una persona podría volverse “una carga pública” para el gobierno.

USCIS debe aplicar la Ley de Inmigración y Naturalización (INA) sobre carga pública, pero puede imponer cierta reglamentación. El reciente cambio ocurrió luego del intento del expresidente Donald Trump por castigar a inmigrantes por recibir cualquier ayuda social a la que tienen derecho, según la ley.

“Esta regla final restaura la comprensión histórica de lo que significa ‘carga pública’ que había estado vigente durante décadas, hasta que la Administración anterior [de Trump] comenzó a considerar los beneficios suplementarios de salud pública como Medicaid y la asistencia nutricional como parte de la determinación de inadmisibilidad de la carga pública”, se recordó.

Información esencial

USCIS comenzará a aplicar la nueva guía de su política el 23 de diciembre de 2022 a las solicitudes presentadas (o enviadas electrónicamente) en o después de esa fecha.

Para ello ha una nueva edición del Formulario I-485 o Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus. El inmigrante debe utilizar aquel con fecha del 23 de diciembre del 2022 a partir de ese día.

“Rechazaremos la edición del 07/15/22 del Formulario I-485 si está matasellada en o después del 23 de diciembre de 2022”, recordó la agencia.

Qué puede afectar a un inmigrante

Los oficiales que evalúan las peticiones de Green Card no solamente consideran si una persona recibió o no ayudas sociales, sino que contempla varios factores para determinar la inadmisibilidad del solicitante.

Aspectos personales.- Se considerará la edad del solicitante, salud y estado familiar.

Finanzas.- Los oficiales evalúan los activos, recursos y estado financiero, educación y habilidades del inmigrante.

Patrocinio.- Se evalúa si la petición va acompañada de una Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la INA suficiente (cuando se requiera).

Sobre las ayudas.- Los oficiales revisarán si el inmigrante recibió o recibe ayuda para Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI); asistencia en efectivo para el mantenimiento de los ingresos en bajo la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF); programas estatales, tribales, territoriales o locales de beneficios en efectivo para el mantenimiento de ingresos (a menudo llamados “Asistencia General”); o la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno.

Recuerda que antes de presentar una solicitud ante USCIS es mejor consultar a un abogado, a fin de que pueda hacer una evaluación integral de tu caso.