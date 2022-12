A los 74 años, Samuel L. Jackson es el hombre “más cool” del planeta

El actor estadounidense Samuel L, Jackson, está arribando a los 74 años y muchos expertos del medio lo consideran el hombre “más cool” del planeta.

Pero más adelante contaremos estos detalles, Jackson aparte de ser actor, es un distinguido productor de cine, televisión y teatro en los Estados Unidos.

Forma parte de los nominados a los premios Óscar y a los Globos de Oro, así como también al premio del Sindicato de Actores.

Es ganador de BAFTA al mejor actor de reparto. Este año que está por culminar, se le adjudicó un Óscar honorífico a lo que ha sido su trayectoria profesional.

Su carrera es amplia, y dentro de su trayectoria se le conoce por haber intervenido en películas como Coming to America, Goodfellas, Jurassic Park, Pulp Fiction, S.W.A.T., y en sagas como Star Wars, donde interpretó al maestro Mace Windu, entre otros.

También, dentro de su amplia trayectoria, Jackson también se le conoce por ser la voz de Frozono, el súperhéroe de Los Increíbles, la voz de Whhisplash en Turbo y de ZOG en Astro Boy.

Mundialmente, se le reconoce por interpretar a Nick Furuy, en las películas de Marvel: Iron Man 2, Thor, Capitán América, The First Avenger, The Avengers, Infinity War, entre otras cintas.

El más cool del planeta

El hecho de mostrar una gran energía en cada uno de sus papeles y fuera de ellos, en la vida real, hacen de Jackson una persona admirada.

Es un hombre que ha sabido sobresalir tanto en el cine, en el arte, en la moda, en la creatividad. Muchos creen que es el mejor en cada película que actúa y que demuestra que sí existe la “juventud infinita”.

En cuanto a su vida personal, nació en 1948 en Washington D.C, capital de los Estados Unidos. Creció junto a su mamá, Elizabeth Jackson y su padrastro, en otra ciudad, Chattanooga, en Tennessee.

Su papá biológico vivía en Kansas City, el estado de Misuri. Jackson recibió clases en una escuela en donde aprendió a tocar instrumentos musicales como la trompeta, en la orquesta del colegio.

Estudió en la universidad Morehouse College en Atlanta, Georgia. Alí fue cofundador del grupo de teatro “Just Us Theater”. Para 1972 el actor culminó sus estudios de Arte Dramático.

Seguir leyendo